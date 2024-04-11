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日月潭自行車道 大竹湖段暑假前動工

日月潭湖光山色聞名遐邇，環潭自行車道更是必遊景點。（記者劉濱銓攝）

日月潭湖光山色聞名遐邇，環潭自行車道更是必遊景點。（記者劉濱銓攝）

2024/04/11 05:30

環潭「最後一哩路」 6月起分3期施工 最快2026年底串聯

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭湖光山色聞名國際，其中水上自行車道還曾入選CNN全球十大最美自行車道，但礙於台電水力發電設施，環潭自行車道主要斷點大竹湖路段遲遲無法串聯，日月潭風景區管理處近年積極與台電溝通，規劃透過推進工法串聯「最後一哩路」，斷點打通工程預計暑假前動工，並分三期施作，最快二○二六年底可串聯全線十四公里，讓遊客暢遊環潭自行車道。

沿邊坡打樁 漸進方式施作

日管處表示，潭區環繞一圈約卅公里，現階段環潭路線包含十四公里的自行車道，以及十六公里的省道路段，自行車道以月牙灣為起點，一路延伸至終點伊達邵碼頭，惟其中大竹湖段因有台電注水口水力發電設施，因此自行車道實際尚存二公里的斷點。

為了完成「最後一哩路」，該處近年持續與台電溝通，由於過去闢建便道施工方式容易衝擊生態，此次也改採對環境影響較小的推進工法，規劃沿著邊坡打樁，再架設自行車道鋪面，以漸進方式推進施作，讓斷點打通工程得以推動。

第1期400公尺 明年暑假完工

日管處指出，預計今年六月起分三期施作大竹湖自行車道，首期會從潭區松柏崙步道施作至大竹湖停車場，長度約四百公尺，工期四百天，預計明年暑假完工，第二期工程則會在年底從大竹湖停車場，施作至台電注水口附近的清淤工區，長度約九百公尺，由於距離較長，工期約一年半，預計二○二六年暑假完工。

第3期規劃600公尺 工期1年

最後一期工程正在規劃中，長度就剩最後的六百公尺，工期約一年，會從清淤工區銜接至九蛙疊像自行車道，若一切順利，最快二○二六年底完工，全長十四公里的自行車道就會串聯完成，至於後續的環潭自行車道延伸建置，未來則會和地方、邵族民眾溝通討論，並評估效益後再行推動。

日月潭環潭自行車道，尚存大竹湖路段2公里斷點，今年暑假前將展開斷點打通工程，力拚串聯的「最後一哩路」。（記者劉濱銓攝）

日月潭環潭自行車道，尚存大竹湖路段2公里斷點，今年暑假前將展開斷點打通工程，力拚串聯的「最後一哩路」。（記者劉濱銓攝）

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