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苗栗台3線彎道 將增設測速桿

苗栗縣台三線「絕命彎道」將增設固定式測速桿。（記者彭健禮攝）

苗栗縣台三線「絕命彎道」將增設固定式測速桿。（記者彭健禮攝）

2024/04/11 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台三線一○二至一○三公里路段連續彎道，近二年來發生逾卅起大型重機騎士高速壓車過彎致摔車傷亡事故，十年來奪走八條人命，被稱為「絕命彎道」。交通部長王國材昨視察，提出增設固定式測速桿改善。另，地方爭取台七十二線增設新東大橋匝道及台七十二線銜接國道一號；王則允諾會檢討及評估。

立法院交通委員會昨考察苗栗縣交通建設，首站前往台三線一○三公里的「絕命彎道」了解實際狀況。立委邱鎮軍、縣長鍾東錦及苗縣府工務處、警察局人員出席；中華民國警察之友總會常務理事、聯電榮譽副董事宣明智的女婿於十五年前，因騎大型重機在該路段發生意外死亡，宣明智昨也到場關心與提供建議。

王國材於聽取公路局、苗縣府簡報後，了解該路段除已設置區間測速，也陸續在彎道設置中央分隔柱，並限縮車道、路肩劃設槽化線，及擺設充水式護欄等作為後，提出在彎道增設固定式測速桿，並呼籲用路人遵守速限行駛。

此外，地方爭取台七十二線增設新東大橋匝道及台七十二線銜接國道一號，一行人也前往了解；王國材於聽取公路局、高速公路局說明及地方心聲後，增設新東大橋匝道案，請縣府於可行性研究報告修訂後，提報公路局檢討；銜接國道一號案，則請高公局辦理評估。

交通部長王國材昨到苗栗縣台三線「絕命彎道」視察，提出在彎道增設固定式測速桿的初步方案。 （記者彭健禮攝）

交通部長王國材昨到苗栗縣台三線「絕命彎道」視察，提出在彎道增設固定式測速桿的初步方案。 （記者彭健禮攝）

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