焚燒廢棄物 台東去年空污陳情302件

民眾自行燃燒廢棄物造成空污，也常被報案為火警。（記者黃明堂攝）

2024/04/09 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣環保局分析燃燒廢棄物陳情案件指出，燃燒的種類常為居家庭院、土地或農園整理修剪的雜草、植物或作物殘株與其他廢棄物，一些則是來自事業生產或營建活動產出的廢棄物，去年總計受理三○二件，佔陳情案件總數的十．九％，違規裁罰計十三件，各罰款一千兩百元，民眾不可因貪圖方便或為省下處理費用而將廢棄物隨意焚燒。

台東縣環保局指出，民眾整理庭院、空地或因農園種植需求，修剪後的雜草、樹枝葉等植物與清出的廢棄物，經常可發現民眾在清理時，為求一時方便而焚燒，也有因貪圖省下廢棄物處理費用而違法進行焚燒，產生大量黑煙及異味，破壞空氣品質、危害人體健康，而且違規罰款，更得不償失。

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環保局建議，民眾清理植物性殘株，可評估就地破碎掩埋作為土壤有機質利用，但無法妥善利用者，則應與其他廢棄物，委託合法清除處理機構清理或交由清潔隊清運，不可隨意焚燒。

環保局表示，台東保有全國最優良的空氣品質，根據環境部空氣品質監測站統計，去年空氣品質良好天數為三四九日，良好比率高達九十五％，是全國第一，不僅利於鄉親的身心健康，也吸引遊客旅遊，不應讓清新的空氣因隨意焚燒竄起的黑煙而破壞。

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