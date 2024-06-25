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大巨蛋逢雨漏水 遠雄揭露修繕進度、疑慮區不對外售票

楊舜欽（左）表示，目前漏水修復相關工程尚進行中，6月底開始會慢慢完成修繕，有漏水疑慮區域就先不對外售票。（記者甘孟霖攝）

楊舜欽（左）表示，目前漏水修復相關工程尚進行中，6月底開始會慢慢完成修繕，有漏水疑慮區域就先不對外售票。（記者甘孟霖攝）

2024/06/25 14:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋啟用以來進行多場棒球賽，不過常常碰上大雨室內都會有漏水狀況，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，目前漏水修復相關工程尚進行中，6月底開始會慢慢完成修繕，有漏水疑慮區域就先不對外售票。

台北大巨蛋今舉行園區正式開放記者會，楊舜欽受訪表示，漏水相關修繕工程都正進行中，主要分為兩塊，一是結構性水閥問題，第二個就是外面水庫的問題，從6月底就會慢慢完成修繕，完工前有漏水疑慮的區域就暫停售票，將相關影響減到最低。

媒體詢問如今無法從捷運B2連通層進入巨蛋，楊舜欽表示那部分有規畫商店，目前正在裝修當中，大概9月可以完工開幕，屆時就可以直接從那邊通行進入球場；至於上週開放的gate6，他表示進場動線尊重主辦方的安排，目前看起來整體都滿順暢。

另有民眾反映捷運國父紀念館站5號出口的電梯長期都暫停使用，楊舜欽解釋目前正與捷運公司進行點交作業，近期應該就能完成移交給北捷。

針對大巨蛋避難驗證進度，楊舜欽表示，資料已經差不多備齊，近期就會送消安基金會，不過審查耗費時間還不確定，會儘快處理。

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