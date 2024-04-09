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中壢水資源回收中心 一期啟用

中壢水資源回收中心第1期工程完工啟用。 （記者李容萍攝）

中壢水資源回收中心第1期工程完工啟用。 （記者李容萍攝）

2024/04/09 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「中壢地區污水下水道系統BOT（興建、營運、移轉）計畫」是全國第二大污水促參案，此案歷經官司延宕十年，市府水務局重新招標、取回土地於二○二一年初動工，「中壢水資源回收中心第一期工程」昨完工啟用，每日可處理七萬戶、約三萬九千噸生活污水。

水務局指出，桃園市污水下水道接管率現為廿四．八二％，中壢水資中心是繼桃園污水系統後，市內第二大污水系統，簽定卅五年特許期，其中興建期十九年、營運期卅三年，總經費約四百九十八億七千四百萬元，中央補助三百一十億元，分四期推動，將佈設污水管線二百四十六公里，完成廿萬戶接管，預計二○四○年達標，屆時每日可處理約十五．六萬噸污水，可大幅改善中壢地區新街溪及老街溪等河川水質污染問題。

內政部次長吳堂安指表示，截至上個月，中央補助桃園推動污水下水道系統建設，經費達一百卅七億四千五百萬元，完成桃園北區、龜山、大溪、石門、復興、楊梅、文青水園、羅浮、義盛及埔頂十座水資源中心，每日可處理十六．六萬噸污水，完成接管逾廿二萬戶，整體公共污水下水道普及率從八年前的五％，至今年二月已達廿四．八二％，後續持續協助推動桃園北區、大溪、文青水資中心擴廠及草漯、航空城水資中心等污水下水道建設。

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