（新北）秀朗橋站捷運大樓上梁 年底交屋

新北市政府捷運工程局六日舉行「新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮」。圖為完工模擬圖。（捷運局提供）

2024/02/07 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓昨天舉行上梁典禮，預計今年第三季完工，將於十一月取得使用執照，年底開始交屋，可提供一．五萬坪商業及辦公空間，創造三千個就業機會。

新北市長侯友宜昨出席活動表示，秀朗橋站捷運大樓是新北市首件自辦的捷運大樓開發案，興建地上廿層建築物，與捷運出入口共構使用，一至二樓規劃十戶店面及三三四坪商場，預計引入生活零售業進駐，可活絡區域商業活動，帶動地區發展。

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此外，二樓與捷運出入口連通，方便市民「到站即辦公」，極具便利性；三樓提供圖書館、健身房、會議室等辦公共享空間；四至廿樓規劃二一四戶明亮採光的辦公室，具銀級綠建築及銀級智慧建築標章，打造兼具環保、節能、永續的捷運開發大樓。

侯友宜表示，新北環狀線總共有十處辦理聯合開發案，其中三站已招商完畢正在施工，未來預估投入六五二億元，創造二．二萬個就業機會，帶動環狀線的通勤量及周遭經濟發展。

捷運局長李政安指出，環狀線景平站預計二○二五年完工，板新站正在準備開工作業；捷運三鶯線有七處捷運開發基地，在三峽站兩側出入口也在準備開工作業，其餘捷運開發案持續招商中，將透過軌道建設及開發案翻轉新北市的城市風貌。

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