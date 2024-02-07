疏導交通 台中成立大重機部隊

台中警方即日起展開交通疏導。（警方提供）

2024/02/07 05:30

可行駛快速公路 加強市區主要幹道巡查 發揮機動優勢

〔記者許國楨／台中報導〕農曆春節連續假期在即，昨市區已出現車潮，台中市警局訂定交通疏導及各項管制措施，首重國道各交流道、台七十四線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路，尤其七日（連假前一日）至九日（除夕）中午為返鄉交通量高峰，預估南下車流湧現並集中國道系統與各匝道聯絡道路間。

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今起至9日 南下車流將湧現

至於春節期間以旅遊車潮為主，年初二回娘家將出現最大量，而假期結束前四日（二月十一至十四日）將出現北上車潮，各重點路段適時派遣員警及義交，加強指揮疏導，並從連續假期前一日起，機動調控路口號誌疏處車流，籲請用路人配合，至於各項交通疏導作為如下：

一、強化「大重機交通疏處部隊」機動反應部隊：交大成立大重機交通疏處部隊，可行駛快速公路巡邏，倘接獲交通壅塞或交通事故通報，能迅速抵達現場疏處，連假期間將加強台灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台七十四線等市區主要幹道及快速公路巡查，充分發揮大重機優勢。

二、透過即時影像提供用路人道路資訊：交大勤務指揮中心透過電視牆主動發現交通壅塞或接獲民眾反映路況訊息，除立即調派員警至現場疏處，並將現場狀況以影像方式即時回傳至勤務指揮中心，將最新訊息透過警廣宣導用路人掌握最即時路況。

初三、初四 北上匝道高乘載

三、配合國道實施十二處交流道北上匝道高乘載管制：管制時間：二月十二、十三日（初三、四）十三至十八時，國道一、三號各交流道北上匝道入口實施高乘載管制。

管制地點：一、國道一號交流道：后里、豐原、大雅、台中、南屯等五處北上入口匝道。

二、國道三號交流道：大甲、沙鹿、龍井、烏日、中投、霧峰、台七十四線匯入國道三號霧峰系統等七處北上入口匝道。

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