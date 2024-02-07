故宮南院走春 搭五分車看「龍」特展

神獸展展件〈青花鯉躍龍門大盤〉，呈現傳統文獻鯉魚躍龍門故事。（記者王善嬿攝）

2024/02/07 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕迎接龍年農曆新年，故宮博物館南部院區八日至十四日春節期間不打烊，蒜頭糖廠五分車「尋蜜號」十日至十四日期間每天往返南院十班次，邀民眾體驗搭乘五分車遊南院，一睹各朝代「龍」造型文物展。

展出朱耷、石濤作品及「龍」型文物

故宮博物院副院長余佩瑾、故宮南院處長彭子程等人，昨天為三檔新展覽開展，歡迎民眾過年來南院走春。

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人氣國寶展，此次以「道」為題，選展十七世紀八大山人朱耷、石濤作品。「翰墨空間—情為何物，一往而深」主題展展出包括唐玄宗〈鶺鴒頌〉、趙孟頫〈致中峰和尚尺牘〉等二十六組書畫與織品，梳理兄弟、愛情等九種情感。

龍年到來，「神獸現形—文物中的奇幻生物」特展，探訪古代神奇生物豐富多元的世界，及它們的傳奇故事與象徵意義，其中〈鰲魚花插〉、〈青花鯉魚躍龍門折沿盤〉和〈魁星點斗盆景〉，表現了傳統文獻中鯉魚躍龍門的故事，並從中延伸出功成名就與獨占鰲頭的寓意。

同時神獸展匯集如〈宋人繪霖雨圖〉、〈青花鯉躍龍門大盤〉等與動物主題相關書畫、器物、建築構件，呈現龍的威猛氣勢及呼風喚雨能力。

「尋蜜號」10日至14日每天10班次

彭子程說，往年春節每天入館人數最高達萬人以上，今年精心規劃各種表演藝術及手作課程，憑票免費兌換龍年小提燈，將與嘉縣政府加強周邊交通疏導，歡迎民眾搭乘五分車「尋蜜號」，串聯南院或至嘉義高鐵站。

此外，雲嘉南濱海國家風景區管理處攜手嘉縣布袋街區觀光發展協會，十一至十四日在高跟鞋教堂園區舉辦「布袋海景公園春節市集」，每晚六至九點可觀賞高跟鞋教堂粉紅色燈海，現場有美食攤位，有吃又有玩。

故宮南院春節期間不打烊，推出3檔呼應龍年的展覽昨開幕。（記者王善嬿攝）

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