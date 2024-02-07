《台北過好年系列—夜市篇》逛商圈、夜市 春節嗨玩吃飽飽

士林夜市以生炒花枝羹、蚵仔煎、鐵板燒等熱炒美食吸引無數國際觀光客。（市場處提供）

2024/02/07 05:30

多數夜市與逛街區初一至初五照常營業 除夕提早打烊

記者楊心慧／專題報導

二○二四台北燈節「龍躍光城」主要於西門町一帶，範圍涵蓋台北車站、機場捷運、北門等，其中後站商圈有各式商品的批發零售，從服裝、飾品配件、日韓美妝百貨、皮箱皮件、DIY材料等應有盡有，是手工藝愛好者的尋寶天堂；華陰街商圈有不少禮品和排隊美食，還有徒步區；台北地下街集結百貨服飾、3C電玩。台北多數夜市與商圈，初一（二月十日）至初五（二月十四日）照常營業，但除夕（二月九日）可能會提早打烊，要逛街民眾先注意營業時間。

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台北地下街買服飾 華陰街選禮品

迪化街商圈販賣南北貨為名，在一九九六年創辦於迪化街的年貨大街，更是全世界第一條年貨大街，並保留歷史建築聚落與傳統產業的老街區，每年過年前販賣年貨聞名，今年年貨大街則在一月廿六日開始、二月八日結束；還可到附近的高達上百種不同美食的寧夏夜市，吃蚵仔煎、豬肝湯、蛋黃芋餅，其中還有多家攤販獲得米其林「必比登推薦」。

後站商品批發 寧夏夜市嘗必比登

陽明山花季將於二月七日登場，陽明公園裡各區的櫻花提早將近三週綻放，目前已可見櫻花盛開的景象，春節期間賞完花，可前往士林夜市吃炸雞排、大腸包小腸、生炒花枝、大餅包小餅、士林大香腸；古亭河濱公園有一公頃花海，目前各式花朵盛開，包含粉萼鼠尾草、大波斯、小油菊、醉蝶花等，賞完花可至公館夜市吃小吃，並到公館商圈購買衣服、運動用品。

迪化街年貨聞名 士林夜市小吃多

永康商圈匯聚許多台灣小吃、餐廳，還有不少異國餐廳、風格獨具的咖啡館，甚至有精品或文創小店，讓永康街成為聞名國際的選逛景點；艋舺夜市有不少便宜銅板小吃，如仙草冰、愛玉冰、旗魚黑輪等，若逛膩夜市，可走約十分鐘，到大理街上的艋舺服飾商圈，不但價格便宜，衣料也不錯。

永康商圈逛文創 艋舺夜市便宜好吃

春節期間照常營業不打烊的夜市包括饒河街、寧夏、臨江街、雙城街、公館、延三、廣州街、梧州街、西昌街、華西街、艋舺及士林夜市等。

遼寧街、大龍街夜市則是春節期間零星攤位營業，南機場夜市則是除夕休息，其餘春節時間正常營業。

台北地下街集結百貨服飾、3C電玩、扭蛋、動漫商品等多樣化元素。 （記者羅沛德攝）

後站商圈有各式商品的批發零售，從年節飾品、服裝、配件等應有盡有。 （記者羅沛德攝）

台北市夜市、商圈春節營業狀況

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