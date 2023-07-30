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    飄香90年 花蓮戴記扁食8月底歇業

    戴記扁食傳出將歇業，昨天早上才10點多店門口就已大排長龍。（記者花孟璟攝）

    戴記扁食傳出將歇業，昨天早上才10點多店門口就已大排長龍。（記者花孟璟攝）

    2023/07/30 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市知名老店「戴記扁食」傳出將在八月底歇業，消息一出昨一早就有大批民眾大排長龍吃一波，來自高雄的先生說「每次來花蓮都一定報到」，得知要歇業消息只覺好可惜。

    戴家的扁食從日治時代迄今飄香九十年，老花蓮人高先生說，液香扁食因「蔣總統」曾造訪而出名，吸引遊客慕名，本地人都是吃戴記「液香留給觀光客」，不過近十幾年戴記因為老饕口耳相傳，加上網友推薦加持也吸引許多遊客，但近日店主戴玉麗在店內公告「考慮年歲逐高，體力不堪負荷經營，將於八月三十一日結束營業」，顧客不捨「這是從小吃到大的口味啊」！

    歇業消息傳出，昨一大早已有顧客上門排隊，現場阿姨大哥們切菜的、現包的、煮扁食的、裝碗的忙得不可開交。在此工作三十多年的阿姨說，店內大多數都是老員工，上個月老闆告知要歇業，「捨不得也沒辦法啊」！對於老客人關心「後續還會有人接手嗎」，店員只淡淡說，「這就是老闆的事情了」。

    相較於花蓮市另一家知名的液香扁食曾整修店面擴大營業，戴記扁食維持小店規模，兩家店系出同門，第一代的戴阿火老先生日治時期開始賣扁食，一九六○年代把液香扁食交給嫡孫戴榮光經營，後來戴阿火的孫女戴玉麗另在中華路現址開店戴記扁食。

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