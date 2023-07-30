農機燃油換電動 最高獎勵3萬

農委會透過獎勵要讓全國近卅萬台的燃油小型農機，逐步替換為電動型農機具。 （記者楊媛婷攝）

2023/07/30 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕八月一日將升格為農業部的農委會力拚提前於二○四○年達淨零目標，隨「氣候變遷法」實施，預告訂定「農業機械設備汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」，透過獎勵要讓全國近卅萬台的燃油小型農機，逐步替換為電動型農機具，最快八月初上路。

預計30萬台 8月起受理

農糧署自從二○一九年推動小型農機補助計畫後，每一年都吸引逾萬名農民申請，為達淨零國家目標，鼓勵農民逐步將燃油型的農機具替換為電動型。

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獎勵辦法規定，農民如果將獎勵辦法中訂定的十二種燃油型農機具替換為電動型，依設備型號，每台獎勵一千元到三萬元不等；另田間常用的燃油型吹葉機，若替換為電動型，每台將可獲獎勵三千元。

預告草案中也規定，農業機械設備若汰舊換新改為電動型，農民須同意所減量的溫室氣體效益必須歸屬於農委會；另為避免資源浪費，汰舊換新的燃油型農機具必須使用滿五年，才可申請換為電動型農機具的獎勵。

農委會企劃處處長莊老達表示，燃油型農機換為電動型機具產生二氧化碳當量供環評增量抵換額度，之所以由農委會統籌運用，是考量個別農民即使持有也難以交易，需要抵換額度的企業因成本考量，通常不會向單一農民購買，因此農委會將環評增量抵換額度透過獎勵模式先發給農民，讓農民先受惠，農委會再統一向環保署申請抵換額度，未來會於碳權交易所交易。

農糧署農業資材組組長黃俊欽指出，今年農機具補助已新增「碳匯農機補助牌型」，農民可於八月廿日後向各地鄉鎮區公所提出申請，目前燃油型的農機具全台近卅萬台，近年申請電動農機具件數都佔農機具補助件數的三分之一。他表示，電動農機具因輕巧、不排放廢氣、無噪音，且用家用式充電座即可充電，頗受農民青睞。

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