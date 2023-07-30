妥善率99％？ 北市有聲號誌 被揪故障多

2023/07/30 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕為建構友善無障礙交通環境，台北市交通局在視覺障礙者常搭乘公車路線及行經路口，提供「友善過馬路及搭公車精準服務」，台北市已設置有聲號誌的路口共一九二處，每兩個月會派員進行巡檢作業，今年度巡檢結果，妥善率約為九十九％，但台北市議員鍾佩玲發現，多處有聲號誌路口有蜂鳴器無聲音或按鈕卡死問題，質疑疏於維護，甚至巡檢不實。

交工處︰部分老舊陸續汰換

台北市交通局交工處回應，台北市於二○一一年前後持續設置有聲號誌，確實部分設備老舊，妥善率是從總設備數計算，有按鈕就算一個設備，計算後約為九十九％，每兩個月進行巡查及維修，只要有問題就會立刻維修，近期也陸續辦理採購更換較新設備。

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鍾佩玲以忠孝東路四段與基隆路一段交叉口為例，設有八個蜂鳴器，卻有兩個蜂鳴器的喇叭消失、一個蜂鳴器按鈕卡死、兩個蜂鳴器的顯示方向面板遺失，僅兩個蜂鳴器按下按鈕顯示方向面板會亮燈，質疑重要路口蜂鳴器就有如此多問題，怎能讓人相信有聲號誌妥善率幾近百分之百？

鍾佩玲表示，有聲號誌為郝市府時期設置，早在二○一三年就曾遭議員抨擊，耗費五三○○多萬元設置，故障率卻高達四成七，蔣市府提出構建友善無障礙交通政策，但若不先解決有聲號誌妥善率不佳，良善政策恐將淪為空談。

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