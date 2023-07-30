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    加速預測劇烈天氣 ／全國7雷達站 金馬將各增2站

    氣象局在全台設有七座氣象雷達站，分布在本島北、中、南、東等地。圖為 花蓮氣象雷達站。（記者吳柏軒攝）

    氣象局在全台設有七座氣象雷達站，分布在本島北、中、南、東等地。圖為 花蓮氣象雷達站。（記者吳柏軒攝）

    2023/07/30 05:30

    〔記者吳柏軒、丁奕／台北報導〕台灣氣象災害除颱風豪雨，強降雨也是氣象防災重中之重，氣象雷達可3D立體觀測大氣降水類型，氣象局預計在金門、馬祖分別增設兩座雷達站，擴大監測範圍，包含從中國來的天氣系統，經費約八億元，最快二○二五年執行，二○三○年完工。

    離島尚無氣象雷達站 最快後年執行

    氣象局在全台設有七座氣象雷達站，分布在本島北、中、南、東等地，多數更新至最新一代的雙偏極化都卜勒雷達，可水平加垂直進行掃描，最遠距離達四百公里，觀測大氣中的風速、雨滴、冰晶等狀態。

    但目前離島尚無氣象雷達站，近期杜蘇芮颱風肆虐，金馬也常大霧封鎖，影響交通往來，若建置先進雷達系統，可加強劇烈天氣與霧季監測。

    前中央氣象局長鄭明典透露，氣象局將在金門、馬祖設置氣象雷達站，因為很多天氣系統會從中國過來，待建置完成，可望擴大監測範圍。且近年短時間發生的強降雨增加預報困難，氣象雷達更有助三度空間觀測。

    氣象局第四組組長秦新龍表示，金門、馬祖未來將各設置兩個雷達站，一個是較大型的氣象雷達，利用釐米波段進行長程範圍掃描，可掌握颱風、鋒面、對流等劇烈天氣；另一個則是毫米波段的雲霧雷達，主要用於觀測雲霧。

    秦新龍說，因金馬距離台灣較遠又無自身雷達站，氣象預報仰賴台灣雷達站，但地球是圓的，電磁波直線從本島射往金馬後，往往只能偵測到高空雲層，無法掌握低空狀況，預測易失準；此外金馬也常有低雲、大霧，導致班機無法起降，建立雷達站，可提高預報準確率。

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