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    南投》灌漿遇梅雨 日月潭水上自行車道延宕

    日月潭伊達邵水上自行車道工程，係連接伊達邵碼頭至日月潭纜車站，近期梅雨影響灌漿作業，導致工程進度又受影響。（日管處提供）

    日月潭伊達邵水上自行車道工程，係連接伊達邵碼頭至日月潭纜車站，近期梅雨影響灌漿作業，導致工程進度又受影響。（日管處提供）

    2023/05/29 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭伊達邵水上自行車道工程，受先前乾旱影響，潭區水位降低，造成自行車道沿線物料無法透過水路運送，必須陸運導致工程延宕，近來工程進入灌漿階段，卻因五月梅雨季，使得灌漿作業又受影響，日月潭風景區管理處表示，自行車道只剩鋪面及安裝遊憩座椅等設施，若之後雨勢趨緩，可望讓灌漿作業追上進度，目前仍力拚端午節連假開放。

    初期工程因水位高 拖延基樁作業

    伊達邵水上自行車道連接伊達邵碼頭至日月潭纜車站，全長約六百公尺，透過新闢自行車道，讓鐵馬族不必騎上公路與車爭道，就能往來碼頭與纜車站，惟工程可說一波三折，工程初期因時值潭區高水位，光是水下基樁作業就耗費不少時間，以致前期施工時間相當長。

    架設橋面水位低 物料無法走水路

    而之後基樁完成，要架設步道橋面時，原定透過水路載運施工物料，以縮短運送時間，加速工程進行，卻又遇上乾旱水位驟降，導致計畫泡湯，最後只好改以陸路運送，造成工程延宕，最近工程進入鋪面灌漿階段，又遇上梅雨季，也讓灌漿進度受影響，甚至未來一週可能還有颱風攪局，恐使開通期程增添變數。

    對此，日管處表示，已向施工包商溝通說明，目前仍加緊灌漿作業，由於工區只剩鋪面及架設遊憩座椅等設施，若之後雨勢趨緩，可望能趕上進度，至於颱風可能帶來的外圍環流影響，後續則會密切注意，只要天氣能放晴，現階段仍力拚端午節開通。

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