水交社添亮點 邊城海納藝術中心開幕

台南水交社文化園區「邊城海納藝術中心」昨天下午開幕，舉辦有市集、茶會等活動，吸引不少民眾參加。（記者蔡文居攝）

2023/05/29 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕號稱「全台最美眷村」的台南水交社文化園區「邊城海納藝術中心」昨天開幕，結合藝術工作室、美術館及咖啡坊，以多元化的藝文空間呈現，南市文化局歡迎大家來體驗陶藝手作、品茶喝咖啡看展覽，見證眷村聚落活化再生之美。

文化局表示，邊城海納藝術中心由委外團隊尚暘建築開發有限公司與陶藝家陳銘濃共同營運，包括「邊城藝術工作室」、「海納美術館」及「邊城咖啡坊」三個空間，將以陶藝創作為主與在地藝術家進駐，開放藝術創作展覽提供民眾免費參觀，以及融入咖啡輕食，打造別具特色的藝文交流平台。

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昨天開幕儀式，現場舉辦有市集、茶會等活動，吸引不少民眾參加，南市副市長葉澤山等各界人士出席。水交社文化園區已是台南著名的藝文場域，除了廣為人知的空軍眷村、日式宿舍景觀，園區陸續進駐的委外店家都相當具有特色，像是有全台最美迷客夏《水交社迷客夏老張串門餐茶館》、眷村風味餐廳《麵聚場》，提供民眾在園區短暫休憩，品嚐飲品和眷村美食，以及時下最流行的客製化婚禮顧問《微微光》提升遊客到訪意願。

文化局指出，期待借助民間創意與營運能力促進文化場域活化及在地藝文推廣，結合古蹟區打造一座眷村歷史與城市生活的休憩場域。

葉澤山表示，水交社文化園區古蹟區及聚落區的場域空間皆有效經營再利用，加上近年水交社園區舉辦如《FOCASA馬戲藝術節》等多場的大型活動，未來結合正在整修工程的桂子山，勢必成為台南具指標性的藝文新景點。

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