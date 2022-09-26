南投慈濟接種站被擠爆 民怨四起

衛生局昨設在南投市慈濟聯絡處的假日接種站湧現疫苗接種人潮。（記者謝介裕攝）

2022/09/26 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣昨再度發生疫苗之亂，位於南投市的慈濟聯絡處假日接種站，一早湧現施打人潮，上午十一時發出的號碼牌已逾千人，民眾揮汗排隊怨聲四起，讓縣府加班設置假日接種站的美意大打折扣，南投縣衛生局後來商請南投市詹建盛診所的醫護團隊就近支援，並將接種服務截止時間延長至下午一時三十分，才消除民眾怒氣。

南投縣衛生局昨日在全縣十三鄉鎮市開設假日接種站，此次以次世代莫德納疫苗為主，除南投市接種站設在慈濟南投聯絡處外，其餘都在衛生所，對象為六十五歲以上長者、長照機構住民、十八歲以上免疫不全及免疫力低下者等三大族群，昨日上午八時三十分開始施打，各接種站都湧現人潮，尤以慈濟接種站最嚴重。

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民進黨南投縣議員參選人沈夙崢表示，疫情發生迄今已近三年，衛生局疫苗接種經驗豐富，卻還是上演「疫苗之亂」，凸顯國民黨縣長林明溱領軍的南投縣政府團隊的不用心、不貼心，建議日後假日接種站可以村里或鄰別規劃動線。

南投縣衛生局長陳南松指出，獲知慈濟聯絡處接種站人潮多後，即商請南投市詹建盛診所的醫護團隊就近支援，注射時間也延長兩小時，日後再開設假日接種站時，會妥善做好疫苗接種的規劃動線。

民進黨南投縣議員參選人沈夙靜（左）關心民眾接種疫苗情形。（記者謝介裕攝）

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