中山大學迷你潛艇 首載2人下水成功

中山大學科研用水下載人載具新設空調，首載2人下水成功。（中山大學提供）

2022/07/26 05:30

新設空調優化舒適系統 艙內不再像「蒸氣室」

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學開發的「科研用水下載人載具」，繼完成水下維生系統後，新設空調優化舒適系統，除維持艙內正常氧氣與二氧化碳濃度之外，也讓艙內維持人體舒適的溫濕度，並首次由二名操作員入艙，於高雄港下水實測成功。

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中山大學智慧操控水下載具平台技術研發學研中心表示，這次與台灣造船合作的實測為期兩天，第一天由操作員入艙，校準航姿後與潛水員共同下潛至高雄港內最深約十米處，定點測試舒適系統。

操作員回憶，去年未增設空調系統前下水實測四十分鐘，艙內溫度最高達卅二度，濕度最高近九十％，「很像在三溫暖的蒸氣室」。這次透過建置空調系統，溫度控制在廿七度，濕度降到約六十％，在水下停留超過一小時也不覺悶熱，大幅改善舒適度。

中山大學水下載具學研中心主任王朝欽強調，這次實測證實維生系統、舒適系統可不間斷運轉。操作員每隔五分鐘就以無線電回報狀況，確保人員安全，並且詳實記錄艙內氧氣、二氧化碳、溫度、濕度、壓力，帶回大量數據，作為日後系統精進的參考。濕度下降也避免觀景窗水氣凝結，更利於水下拍攝記錄和觀察。

中山大學海下科技研究所所長陳信宏表示，潛艇開發進程設定了各項設計的順序，以推進操縱與運動控制系統為第一優先。而去年確保密閉空間內二氧化碳和氧氣濃度循環正常之後，接著著手設計艙內空調系統，透過艙內溫濕度的調控，讓操作人員更舒適。

外接式冷氣打入艙體

中山大學海下所教授、現任台灣海洋科技研究中心主任王兆璋說明，高緯度海域的科研人員入艙下水要預備冬衣禦寒，南台灣位處熱帶海域，雖然海水愈深溫度愈低，潛水到五百米深，水溫會降低到十幾度。這次任務則停留在水深廿米的淺水域活動，球艙內較潮濕悶熱，解決方法就是下水前預先在甲板上以「外接式冷氣」將冷風打入艙體，待人員入艙後再啟動球艙內的空調，以節省船載電源。

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