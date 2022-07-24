秀姑巒溪泛舟 穿長袖長褲最防曬

秀姑巒溪泛舟活動歷經疫情考驗，今年暑假總算迎來疫情降溫、遊客重新回鍋，泛舟遊客這兩天頂著四十度高溫烈日，開心在激流中泛舟玩水。（業者林永樂提供）

2022/07/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮連續三天高溫破四十度，玩水消暑仍是最歡迎的活動之一，受惠疫情降溫、加上國旅補助住宿助攻，秀姑巒溪泛舟活動的人氣也回籠，業者估計目前每天平均約二千人下水，即使晴空萬里、紫外線危險級，遊客仍不減興致，業者則不斷提醒遊客「穿長袖長褲」才能真正防曬。

人氣回籠 每天平均二千人下水

暑假泛舟遊客多，秀姑巒溪泛舟出發的瑞穗鄉泛舟遊客中心，每天分三梯次將遊客送下水泛舟，遊客下水前得先看泛舟安全教育影片、看到許多遊客都是一身短褲短袖、擦了防曬油就到遊客中心集合聽課，救生員、業者就會不斷叮嚀要做好防曬，「建議最好是穿長袖長褲」。

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熱爆！泛舟二十公里曬成龍蝦

救生員說，泛舟時橡皮艇會通過激流及石瀨區，也有機會翻船，只穿短褲短褲除容易被石頭碰傷擦傷，在烈日當空下也會曬傷，即使有擦防曬油，經過打水仗、翻船搞得全身溼，防曬乳會被洗掉，要在激流中搖晃的橡皮艇上補擦防曬油其實很困難；夏天常有遊客怕熱不穿長袖，因秀姑巒溪泛舟長度有二十公里，經過三、四小時泛舟到出海口往往「曬成龍蝦」，曬到熱又痛、皮膚脫皮。

業者林永樂說，泛舟活動全程都是陽光直曬，沒什麼遮蔽，幸好溪水清涼消暑，暑假吸引許多遊客，目前暑假已過三分之一，平均每天下水遊客二千人左右。

在一九八○年代開始興盛的秀姑巒溪泛舟活動，當年與荖濃溪泛舟齊名，從事泛舟攬客的業者超過二十家，目前只剩向上、東海、清流、太平洋、瑞育、花蓮、台大及部落自營的奇美泛舟共八家，林永樂的向上泛舟，是秀姑巒溪泛舟第一批加入的泛舟業者之一。他說，當年最盛時期一天一萬多個遊客，現在一整個暑假有八萬人就算不錯，今年截至目前累計遊客約二萬人次。業者說，雖然距離往年旺季人數還有些差距，但期盼更多國旅旅客來玩。

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