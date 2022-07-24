國際專修部 有助提升來台誘因

教育部111學年起新南向新制

2022/07/24 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕新南向國家面臨亞洲供應鏈移動，有產業人才急迫需求，但當地高教供應不足，民間認為，教育部推動國際專修部等新南向教育新政，有助提升來台誘因，讓其更易融入台灣社會，甚至留台或在海外台商公司上班，形成雙邊人力需求互補。

暨南國際大學校長武東星表示，學校執行海外聯合招生，對象主要是僑生、港澳生等，多已具備華語能力，但多年下來學生來源仍屬有限；目前教育部同意各大學開設「國際專修部」，就是瞄準新南向國家的廣大生源，校內已建立完善華語輔導機制，包含一對一授課或短期衝刺班等。

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大學問網站執行長魏佳卉分析，新南向國家有六‧五億人口，半數以上是卅歲以下的人口紅利族群，而亞洲供應鏈從中國往東協十國移動，例如越南、印尼甚至馬來西亞等，國家經濟起飛、新興中產階級興起，產業人才需求急迫，但當地高教供應不足，故新南向的留學市場也正在起飛，留學台灣是CP值高的選擇。

但魏佳卉說，新南向當地留學仲介良莠不齊，留台資訊不透明，建議政府應建立透明管道，讓境外生能直接向台灣申請，我國各校過去產學專班雖有部分亂象，但亦有好案例流傳，如越南留學代辦跳過人力仲介，轉向專業留學輔導公司，目前預估三千美元（近九萬元台幣）即可包辦來台機票與其他費用。

專業人才留台 人力需求互補

武東星說，新南向學生雖部分華語不精熟，但可來台先修習一年華語，達標就能取得入學取可，預期可大大增加海外學生來台誘因，這些學生可更容易融入台灣社會，甚至畢業後繼續留台工作，有助台灣現今社會人力發展需求互補。

教育部表示，七月十二日已核定卅三校設立國際專修部，預計招生一千人，各校補助一百萬元成立外機構，各校每招一名新生可再獲補助五萬元華語課程費用，協助學校建置完善僑外生輔導及華語教學措施。另推動廿七校辦理重點產業系所招生，目標讓僑外生從去年一‧四萬人，到二○三○年成長到二‧四萬人。

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