中橫復建 要等2025地形地貌穩定

中橫便道管制，每天只開放三班次通行，梨山地區農友對交通部基於安全考量，等中橫地質穩定後再復建開放全線通車，表示可以接受。（記者歐素美攝）

2022/07/21 05:30

交通部︰規劃青山下線拓寬雙向通行 正進行可行性評估

〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會昨南下視察，立委江啟臣表示，南橫五月全線開放通車了，同樣是風災受損的橫貫公路，南橫可以通車，為何中橫公路復建還在拖？梨山居民都在問中橫何時可以開通？交通部表示，經調查中橫地形地貌到二○二五年才會穩定，才可以進行長期復建，目前已進行可行性評估，將朝青山下線拓寬雙向通行努力。

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中橫便道 梨山居民每天可走3次

對此，中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，目前公路總局谷關工務段維持中橫便道暢通，讓梨山地區居民每天仍可通行三班次，但目前除了梨山地區居民外，中橫便道僅開放豐原客運中巴，因豐客到梨山後，除了武陵農場及福壽山農場，並未轉運到其他景點，為促進梨山觀光產業發展，希望交通部公路總局能開放台中市合法旅行社九人座巴士，通行中橫便道，以增加觀光業者收益，提供國人優質的旅遊服務，農友何冠全表示，目前中橫便道一天開放三班次通行，農友的農產運輸及進出沒有問題，交通部基於安全考量，等地質穩定後再復建開放通車，可以接受。

觀光業者 盼開放9人巴士走便道

交通部長王國材表示，山區道路要地形地貌穩定（包括邊坡及地基）才能施作，評估是到二○二五年中橫的地形地貌才會穩定，目前台電進行水力發電計畫，準備做便道施工，他要求中橫復建要一起做，強調中橫及南橫在過去莫拉克或八八風災造成的傷害，一定要趕快通，交通部都有在進行中。

交通部公路總局局長陳文瑞表示，中橫卅七公里至六十二公里，谷關到德基路段，因莫拉克颱風坍塌嚴重，地形地貌不穩定，人民生命財產沒有保障，才有臨卅七便道（中橫便道），經調查預計二○二五年，中橫地形地貌才會穩定，才能進行長期復建，初步將朝青山下線拓寬雙向通行，可行性評估今年底就會送交通部。

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