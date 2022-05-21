猴硐遊客中心 民眾諷像違建

新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資三千萬打造瑞芳猴硐遊客中心，迄今只開放廁所，被譏像廢墟。（新北市議員林裔綺提供）

2022/05/21 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市府斥資近三千萬元，在綠意盎然、群山環繞的瑞芳區打造猴硐遊客中心，但紅色屋頂及通透的設計，被遊客嘲諷像是違章建築、工寮，市議員林裔綺批評說，空間營造工程事先未與地方做好溝通，市府說的建設美學在哪裡？根本是浪費公帑；市府觀光旅遊局解釋說，曾辦地方說明會，與會者未表達反對意見。

觀旅局︰營造紅色老房

觀旅局說，紅色屋頂是希望營造有如聚落磚造的紅色老房，與自然環境的綠色互相契合，除了遊客中心功能，後續將以展覽述說在地故事，推廣淡蘭古道及基隆河礦業歷史等。

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林裔綺批評說，建築物用突兀的一大片紅色帆布覆蓋，與當地違建屋頂無異，還有高度很低、充滿壓迫感的屋頂，讓人以為是快要塌陷的危險建物，中間鏤空的設計也忽略當地多雨的氣候，她未獲告知也未受邀參加說明會，詢問後，觀旅局先說要蓋百年紀念館，如今又改口說是遊客中心，地方民眾的評價像違建、工寮，完工至今僅開放公廁，就像廢墟一樣。

觀旅局解釋說，二○二○年十月初曾邀請里長、公所等在地人士召開說明會，考量地理位置的驛站精神，外觀以山屋、帳棚作為概念，提供山友和自行車騎士休憩、遮蔭，採自然光及通風，低垂的屋頂提供遮蔭外，也作為館內外空間區隔，屋頂弧線導引雨水集中流洩，呼應自然環境及強調生態循環。

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