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    首頁　>　生活

    阮係台灣人 美籍牧師何馬可伉儷領身分證

    嘉義縣長翁章梁（中）頒發國民身分證、戶口名簿給何馬可伉儷。 （記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）頒發國民身分證、戶口名簿給何馬可伉儷。 （記者蔡宗勳攝）

    2022/05/21 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕從美國來台居留逾三十八年的何馬可牧師與妻子何路得，長年在偏鄉關懷老幼貧困，昨天殊勳歸化我國國籍，夫婦倆領到國民身分證後，以歌舞劇方式詮釋傳統台灣民謠「天黑黑」，用行動表達與台灣這塊土地深情的連結，何馬可感性的說：「阮跟台灣人有緣、阮係台灣人，歸化有歸屬感！」

    來台逾三十八年 照護偏鄉老少

    何馬可夫妻殊勳歸化儀式昨在嘉義縣府舉行，由內政部戶政司長林清淇頒歸化國籍許可證書，移民署嘉縣服務站主任林炳煌頒台灣地區定居證，嘉義縣長翁章梁頒國民身分證、戶口名簿並贈送紀念品。

    何馬可夫妻來台後，先在台中清水傳教，後定居嘉縣大林鎮，主持「好厝邊關懷中心」，常開車載獨居老人到嘉市的大醫院看診。何馬可說，長者身體不適，很多是醫生無法治療的心病，只要藉由適度陪伴就可恢復精神。

    何馬可夫妻愛台灣，推動「台灣豐收一一九」，召喚夥伴沿台一線及台十九線公路開拓六十個據點，連結資源較豐富的衛星教會（都市教會），讓城鄉教會攜手照護偏鄉老少。

    殊勳歸化 與翁章梁合唱「四季紅」

    翁章梁表示，何馬可夫妻長期用行動愛台灣，用關懷守護偏鄉教育，成為嘉縣第二位及第三位以特殊功勳歸化我國的外國人。

    何馬可用台語致詞說，「順服上帝呼召，來台傳福音，帶給台灣人平安祝福，不為明天憂慮，兒子在台結婚生子女，關懷偏鄉老幼貧困，決定歸化中華民國國籍，讓他們夫婦有歸屬感，他們夫妻與台灣人有同一個國家、同一個縣、同一位縣長。」何路得也與翁章梁合唱「四季紅」，表達對台灣這塊土地的眷戀。

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