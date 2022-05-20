《桃園》高中以下防疫 5/23~5/29採遠距教學

桃園市長鄭文燦宣布，市內高中以下學校與公立幼兒園，從廿三日起到廿九日改採遠距教學。（桃園市政府提供）

2022/05/20 05:30

鄭文燦宣布以週為單位滾動式檢討教學方式 第二週視疫情會提早規劃宣布

〔記者周敏鴻、魏瑾筠／桃園報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情高峰期可能到來，桃園市長鄭文燦昨天宣布，市內高中以下學校與公立幼兒園，廿三到廿九日改採遠距教學，少數低風險地區學校若要採實體教學，須向教育局申報。

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低風險學校若採實體教學 須申報

鄭文燦昨在市府防疫專案會議表示，教育局調查廿三日後是否改採遠距教學，結果一九○所國小有一七三所、五十九所國中有五十二所、卅六所高中有卅五所，希望改採遠距教學一到兩週，比例逾九成，市府決以週為單位，滾動式檢討教學方式；首週從廿三到廿九日，第二週再視疫情狀況決定，市府會提早規劃並對外說明。

補助弱勢生營養午餐 疫苗接種照常

教育局長林明裕說，遠距教學期間，國小與附設幼兒園的學生家長若無力照顧孩子，應由學校提供照顧專班服務；弱勢家庭學生的營養午餐供應，應比照去年給予補助；建議補習班改為線上教學為主、配合家長需求提供實體教學為輔；私立幼兒園、兒童課照中心或安親班，可維持現行規範，但應加強防疫，並給予學生妥適照顧；遠距教學期間，各校若已排定接種疫苗日期，應依原計畫執行。

擴大採檢量能 已增設三處採檢站

中央流行疫情指揮中心昨天公布桃園市新增一萬三八二七例武肺本土確診個案。鄭文燦表示，確診個案增加導因於採檢總數增多、陽性率上升，為了減少黑數並擴大採檢量能，市府已增設中壢區慈濟園區、大溪區埔頂公園、龜山區華亞科技園區採檢站，但因規模較小，尚未比照其他九處採檢站設置「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」。

防疫關懷包限桃園市民領取

另，雙北陸續停發「防疫關懷包」，部分外縣市確診民眾委託他人透過「防疫關懷包快易通服務」，欲領桃市的關懷包卻未能領到，市府民政局自治行政科長盧永樂解釋，關懷包內含五劑快篩試劑、泡麵、口罩等，以發給桃園市民為限，非市民不能領取。

桃園區公所動員各科室人力準備防疫關懷包。（記者魏瑾筠攝）

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