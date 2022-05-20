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    數位平台使用紙媒新聞 學者：應付費

    國家通訊傳播委員會（NCC）日前召開「數位平台與廣電新聞媒體議價爭議諮詢會議」，討論跨國平台與媒體間的權益問題。（資料照）

    國家通訊傳播委員會（NCC）日前召開「數位平台與廣電新聞媒體議價爭議諮詢會議」，討論跨國平台與媒體間的權益問題。（資料照）

    2022/05/20 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕數位平台未付費使用新聞已危及媒體生存。學者指出，平台使用新聞內容未付費，造成廣告壟斷，進而使得報社地方人力縮減超過六成，對報紙發展打擊大，更是新聞與民主的警訊，呼籲政府、民眾重視，新聞媒體本身應主動要求與平台進行協商。

    台灣大學新聞所教授林照真研究自由時報、聯合報、中國時報等相關資料，昨發布「台灣報紙受平台科技影響報告書：新聞與民主的警訊」。

    廣告大量流失 造成人力縮減

    林照真指出，全球媒體陷入財務困境，主因是廣告大量流失。平台與新聞媒體競爭廣告，未付費卻大量使用新聞內容，也從未聘請任何一個記者，只利用演算法當編輯，讓使用者在平台接觸新聞，藉此掌握更多使用者資料賣給廣告主。反觀媒體為製作新聞，必須聘請大量編輯和記者。

    報告提到，一九九六年時，台灣廣告約四六○億元，報紙媒體廣告量約達一一○億元，前年台灣廣告量約六百億元，其中數位廣告逾四八二億元，報紙廣告收入只剩十一億元，去年甚至已跌破此數字。雖然報紙數位廣告成長六一六％，但數位廣告金額極低，無法彌補傳統廣告的流失。

    新聞媒體收入減少直接反映在人力及版面縮減上，林照真表示，國內三家報紙近廿五年來，地方新聞中心編輯與記者人力從共有千人銳減六十二％，僅剩三二四人，地方新聞從卅個版面減少超過廿個。

    新聞與民主警訊 各界應正視

    林照真認為，台灣的新聞環境惡化，已經對資訊市場、民主言論造成威脅，社會應作為媒體後盾，要求平台為使用新聞內容付費，也建議媒體應主動要求與平台協商。

    政大法學院特聘教授王立達表示，政府須針對數位平台與新聞媒體，量身訂製特別法律規範，妥善設定財產權，以做為兩者協商的法律基礎，讓新聞媒體有權利要求平台給付適當費用。媒體應積極與平台進行廣告分潤的授權協商。

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