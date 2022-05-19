北市兒童BNT 26日起入校施打

2022/05/19 05:30

〔記者鄭名翔、蔡亞樺／台北報導〕中央公布五月廿五日起可進行五到十一歲兒童接種兒童BNT疫苗；台北市副市長蔡炳坤昨表示，兒童BNT疫苗接種規劃，包括由衛生局媒合醫院於五月廿六日至六月十七日入校施打，五月廿四日進行的北市第十三期疫苗預約系統也會納入兒童BNT疫苗，五月卅日則由各醫院開設兒童疫苗特別門診。

3種接種管道可供家長選擇

蔡炳坤昨表示，兒童接種BNT疫苗，北市府規劃三種方案供家長選擇；校園接種部分，凡一校有六十人以上有意願接種，衛生局將媒合醫療院所入校施打。

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此外，北市第十三期疫苗系統平台於五月廿四至廿五日開放預約，也將納入兒童BNT疫苗，民眾可上網預約；而各醫院則於五月卅日起開設兒童疫苗特別門診，民眾可自行在醫院網站預約接種。

至於十二至十七歲國、高中青少年接種BNT疫苗，蔡炳坤說，五月廿五日至六月十五日凡一校有一百人有意願接種，將媒合醫院入校施打，同樣也於第十三期預約系統納入青少年BNT基礎劑，五月卅日則由各醫院開設青少年疫苗特別門診安排施打追加劑。

另，台北市教育局調整校園防疫措施，國、高中跨校性活動，學生須接種兩劑疫苗滿十四天才能參加，為縮短排隊檢驗紙本小黃卡的時間，教育局昨宣布，五月底起將於校園推廣，設籍北市學生持行動載具出示台北通「疫苗通行證」進入校園參加活動，提供十台iPad作為獎品，鼓勵學生下載使用。

推台北通「疫苗通行證」 抽iPad

台北市資訊局五月三日透過台北通推出疫苗通行證服務，讓市民登入台北通APP後可依意願開通前述功能，若已施打三劑疫苗或施打兩劑滿十四天者，疫苗通行證畫面即會顯示綠燈燈號，可快速識別。

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