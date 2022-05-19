台中兒童BNT30日開打 青少年第3劑同步

2022/05/19 05:30

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中市昨天新增本土確診個案六千七百七十人，市府宣佈BNT兒童疫苗及十二至十七歲BNT第三劑將於五月三十日開打，市長盧秀燕也指出，中市與全國疫情發展一致，還在爬升沒有舒緩，參考北部大量確診處置措施，規劃「大型篩檢站」將於近日內啟用，分流篩檢民眾擠到醫院的情形。

規劃大型篩檢站 近日內啟用

台中市國、高中與國小的BNT疫苗預計鄉二十五日送抵台中，盧秀燕表示，昨起發送BNT兒童疫苗接種意願書給家長，將於三十日起開打BNT兒童疫苗、十二至十七歲BNT第三劑，預計六月二十四日施打完畢。

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BNT兒童疫苗施打年齡為五到十一歲，預估全市可接種最大量約十四．二萬人，教育局專委郭明洲說，二十六、二十七日回收意願書後開打，可能國中高中小學打到期未考的前一週才完成接種，由於六月一日就開始有畢業典禮，畢業生仍可返回學校或到醫療院所施打。

此外，三類對象可接種第四劑，包括六十五歲以上長輩、長照機構住民、十八歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，全市約有三千人，衛生局副局長邱惠慈統計目前已有六十一人施打。

PCR陰誤植為陽 醫院道歉願補償

有有民眾接獲疾管署通知確診後自己與家人在家居隔十天，解隔前一天卻被通知沒確診，林新醫院昨坦承疏失將陳姓病患PCR檢測結果「陰性」誤植為「陽性確診」，對此深感抱歉，將給予適當的補償與慰問，市府也認為醫院疫情工作量龐大，傾向不罰。

烏日林新醫院也遭民眾投訴，復健科有物理治療師確診隔離期滿，隔天快篩陽性仍上班，院方表示，確診者隔離七日後免快篩得自主健康管理可外出，所以在五月十七日解隔離並恢復上班，強調有適當防護並全程佩戴口罩，無造成感染風險的疑慮。

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