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    BNT兒童疫苗 台東最快25日施打

    台東校園疫情擴大，縣府籲家長讓孩子接種疫苗。（記者黃明堂攝）

    台東校園疫情擴大，縣府籲家長讓孩子接種疫苗。（記者黃明堂攝）

    2022/05/19 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣昨新增六九九名確診者，其中校園新增一百一十位學生、十五位老師，累計共九三四生、一○三師確診。為提升校園防疫安全，縣長饒慶鈴呼籲父母儘速帶孩子接種疫苗（見圖，記者黃明堂攝），可降低孩童感染風險。

    意願書已請各校發送給家長

    台東縣政府昨已請各校將COVID19疫苗接種評估暨意願書發送給家長，讓家長有七天的時間思考是否施打BNT兒童疫苗及國高中施打第三劑BNT疫苗，教育處也將盡快與衛生單位合作，安排國小以上學生到校施打，最快可在廿五日起安排校園集中施打。

    教育處強調，近日兒童確診數不斷增加，為藉由接種疫苗提升校園防疫安全，讓孩子更加安心就學，近日已請各校發給家長「兒童及青少年BNT疫苗接種評估暨意願書」，也要呼籲家長應仔細閱讀瞭解相關疫苗接種事宜，另無論是莫德納或BNT都是經過政府授權許可施打的疫苗，對孩童都有其保護力，若家長先前已有勾選同意施打兒童莫德納疫苗，縣府仍充分尊重疫苗選擇權，無論是選擇莫德納或兒童BNT學校都會安排施打。

    藉接種疫苗提升校園防疫

    處長林政宏表示，若是滿五歲未入小學之兒童，也將由學校提供接種評估暨意願書，才會安排前往指定醫療院所辦理接種作業，讓兒童在疫苗接種有更完善的風險預防。

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