直播海底生態 基隆智能海洋館3月25日開館

基隆潮境公園前的潮境灣，有美麗的珊瑚等生物。（記者盧賢秀攝）

2022/03/17 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕位於基隆市的國立海洋科技博物館長期在潮境海灣復育珊瑚、軟絲等海洋生物，海科館考量潮境公園在假日吸引許多遊客前來，在公園打造「潮境智能海洋館」，有兩層樓高的大型水族缸，讓民眾欣賞美麗的海洋生物，並運用科技設置互動式體驗區，民眾可以深入海底隧道探險，將於三月廿五日開館。

垃圾場變公園 打造環教場域

海科館館長陳素芬指出，潮境公園的前身是垃圾掩埋場，「飛天掃把」、「地景相框」、「鸚鵡螺廣場」都是拍照、打卡夯點，假日吸引很多遊客，潮境海灣的珊瑚等生物也繁殖良好，已成為環境教育場域。

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潮境灣設四支海底攝影機

她說，海科館在潮境公園的海洋生物復育中心打造「潮境智能海洋館」，有兩層樓高的大型水族缸，有水母等各種海洋生物，海科館也在潮境灣設置四支海底攝影機，將海底的生態現況直播到館內供民眾欣賞。

結合VR、AR 做互動體驗

陳素芬表示，「潮境智能海洋館」也結合科技打造互動體驗設施，利用VR、AR技術，民眾可以沉浸在海底隧道探險，同時打造「潮境方舟一號」玻璃船，由美女船長帶領民眾近距離觀賞海洋生物。

海科館在區域探索館、台灣水準原點、平浪橋到潮境公園等八個區域也點亮「魚路光雕」，呈現魚群游動的路線，即日起至五月二日的每晚六點至八點亮燈。

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