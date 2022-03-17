為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    直播海底生態 基隆智能海洋館3月25日開館

    基隆潮境公園前的潮境灣，有美麗的珊瑚等生物。（記者盧賢秀攝）

    基隆潮境公園前的潮境灣，有美麗的珊瑚等生物。（記者盧賢秀攝）

    2022/03/17 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕位於基隆市的國立海洋科技博物館長期在潮境海灣復育珊瑚、軟絲等海洋生物，海科館考量潮境公園在假日吸引許多遊客前來，在公園打造「潮境智能海洋館」，有兩層樓高的大型水族缸，讓民眾欣賞美麗的海洋生物，並運用科技設置互動式體驗區，民眾可以深入海底隧道探險，將於三月廿五日開館。

    垃圾場變公園 打造環教場域

    海科館館長陳素芬指出，潮境公園的前身是垃圾掩埋場，「飛天掃把」、「地景相框」、「鸚鵡螺廣場」都是拍照、打卡夯點，假日吸引很多遊客，潮境海灣的珊瑚等生物也繁殖良好，已成為環境教育場域。

    潮境灣設四支海底攝影機

    她說，海科館在潮境公園的海洋生物復育中心打造「潮境智能海洋館」，有兩層樓高的大型水族缸，有水母等各種海洋生物，海科館也在潮境灣設置四支海底攝影機，將海底的生態現況直播到館內供民眾欣賞。

    結合VR、AR 做互動體驗

    陳素芬表示，「潮境智能海洋館」也結合科技打造互動體驗設施，利用VR、AR技術，民眾可以沉浸在海底隧道探險，同時打造「潮境方舟一號」玻璃船，由美女船長帶領民眾近距離觀賞海洋生物。

    海科館在區域探索館、台灣水準原點、平浪橋到潮境公園等八個區域也點亮「魚路光雕」，呈現魚群游動的路線，即日起至五月二日的每晚六點至八點亮燈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播