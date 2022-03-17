台北雙子星開發案通過環差 最快年底動工

2022/03/17 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲力推西區門戶計畫，其中最指標開發案「台北車站特定專用區（C1、D1）雙子星」開發案，北市環評委員會昨審議環境差異分析報告，最後決議修正通過，北市捷運工程局副局長王偉表示，環差報告通過後，預計四月一日申請建築執照，相關程序已走完，最快今年底動工。

C1、D1雙子星開發案總投資金額達六○六億元，歷經五次流標後，於二○一九年由北市捷運工程局與藍天宏匯團隊簽約，柯原宣告去年底可開工，但去年九月第一次都審會，委員認為欠缺公益性與美感而卡關，今年二月進行第二次都審，扣除大型LED廣告計畫、台北長廊連接交六、交八廣場及北車連通空橋須另案再審，基地內則通過。

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環評委員會昨討論雙子星開發案，開發單位表示，考量未來商業需求及市場環境變化，依都市設計審議意見修正環差報告，包含總樓地板面積、內部空間用途、建築高度、臨時停車空間規劃設計等，規劃C1取消設置電影院、D1取消設置會議中心、辦公室變更為一般事務所，並增加污水、用水量，修正屋頂綠化配置範圍。

環評委員建議開發單位應注意污水、用水、廢棄物量是否增加，除要詳細評估，還要提出應對措施，後續要納入補充文件；最終雙子星開發案環差報告審議修正通過，開發單位在一個月內要補充修正內容，經環保局核備即可。

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