長庚大學團隊新發現 中草藥成分助小鼠延壽

長庚大學中醫系天然藥物研究所副教授陳金銓（右）率團隊發現「補骨脂」中有延年益壽的成分，中醫系主任楊賢鴻（左）提醒，民眾請勿自行購買寧服用。（長庚大學提供）

2022/03/17 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕私立長庚大學中醫學系天然藥物研究所副教授陳金銓率領研究團隊，經由科學系統篩選，從中草藥鑑定出「補骨脂寧（corylin）」，最多可讓高脂飲食小鼠延長卅％的壽命，研究成果三月九日登上國際知名的「自然通訊（Nature Communications）」科學期刊，讓研究團隊非常振奮。

研究登國際知名科學期刊

陳金銓說，許多單方或複方中草藥物，在古籍藥典記載中都具有延年益壽功效，他率領團隊從「本草綱目」、「千金藥方」、「神農本草經」、「黃帝內經」中廣泛蒐集相關資訊，再利用篩選系統鑑定出「補骨脂」具延長酵母菌壽命的功效。

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研究團隊在「補骨脂」中再分離出廿二種單一成分並進行活性評估後，發現其中的「補骨脂寧（corylin）」，可藉由抑制Gtr1蛋白質來延長酵母菌壽命，給小鼠服用corylin後，可延長壽命廿到卅％，若以人類平均壽命七十五歲推算，等於可延壽到九十至九十七‧五歲。

陳金銓表示，觀察小鼠服用corylin後的狀況，屬「健康」地延長壽命，不只沒有腎毒性，還降低血糖、三酸甘油脂、總膽固醇、脂肪肝、肝臟發炎指數等，運動能力也明顯提升。

不過，長庚大學中醫系主任楊賢鴻提醒，研究尚無臨床試驗，民眾請勿自行購買補骨脂或補骨脂寧服用。

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