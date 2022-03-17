部分負擔新制 每年挹注健保107億／專家：對使用者付費、珍惜醫療資源跨出重要一步

衛福部昨預告健保部分負擔草案，預計每年可挹注健保107.3億元。（資料照，記者塗建榮攝）

2022/03/17 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部昨預告健保部分負擔草案，跟現制最大不同就是原本免部分負擔的慢箋、檢查檢驗，未來都將收費，同時急診方案也有所調整，預計每年可挹注健保一○七．三億元。專家認為，新制對於健保財務挹注有限，但對於使用者付費、珍惜醫療資源跨出重要一步。

根據衛福部健保署統計，去年領取慢箋有七三六萬人，藥費達到約八九○億元；去年藥費百元以下免部分負擔有二○七九萬人，藥費約一五九四億元。

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317萬人年支出增加201到500元

新制上路後，一年有一四六二萬人受影響，其中以年增支出二○一元至五百元有三一六．九萬人最多，其次是五○一元至一千元有二四七．六萬人，再來是十元至五十元有二二一．七萬人。

846萬人完全不受影響

不過，健保署長李伯璋表示，若整體來說，目前使用者高達卅六．七％、八四六．二萬人完全不受影響，重大傷病者、低收入戶都涵蓋在內，加計不受影響者，等於五十九．五％的影響費用在兩百元以下。

陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁認為，部分負擔新制宣示了兩大重點，一是使用者付費的概念，民眾逐漸接受、慢慢有共識，二是珍惜健保醫療資源。

台灣急診管理學會理事長陳維恭表示，部分負擔「以價制量」有一定效果，但長久維持一個價格，政策容易產生「鈍化」。且從急診政策來說，用檢傷分類做為限制，操作上恐有一些問題，建議每兩年檢視成效，滾動式調整。

健保缺額800億 恐犧牲醫療品質

洪子仁也提到，政府接下來必須面對健保總額缺口問題。隨著高齡人口成長，民眾醫療需求提升，但健保受限於總額，無法提供醫療點數一點等於一元，而是打折給付醫療院所，缺額已達到八百億元。已有醫院採購新設備時間延長，例如以前每七年會汰換電腦斷層，現在可能要到十年，恐犧牲醫療品質。

健保部分負擔預告方案

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