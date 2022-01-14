大甲孟春社區暨聯合服務中心 啟用

大甲孟春社區暨聯合服務中心昨日落成啟用。（記者張軒哲攝）

2022/01/14 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲孟春社區暨聯合服務中心興建歷時四年，投入約三千一百餘萬元經費，昨日落成啟用，市長盧秀燕出席表示，活動中心場地大，有嶄新的電燈、音響等設備，一樓辦理長照日間照顧，長輩可前來上課、訓練、復健，二樓則為里辦公處、社區活動中心，可舉辦各種課程、活動，讓市民有舒適、完善的社區活動場域。她感謝立法院副院長蔡其昌爭取經費，稱讚他是好立委。

盧秀燕感謝蔡其昌協助

孟春社區暨聯合服務中心興建一波三折，市府一開始編列二千三百萬元預算，但尚未開工廠商就出問題，盧秀燕說，孟春里長黃湘榕向市府反映，一定要蓋成，讓里民有新設施使用，大甲區長顏金源調整計畫，費時四年興建終於啟用，感謝蔡其昌向中央爭取經費，以及市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌的支持。

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蔡其昌說，他是來幫民眾解決問題，大家多了遮風蔽雨活動空間，並結合日照，造福日南地區長輩，也期盼市府多加支持，解決更多事情。

林佳龍辦公室指出，孟春社區暨聯合服務活動中心，在二○一八年前市長林佳龍任內，向衛福部申請前瞻計畫，第一期工程經費獲補助一五六四萬元。

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