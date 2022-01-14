為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大甲孟春社區暨聯合服務中心 啟用

    大甲孟春社區暨聯合服務中心昨日落成啟用。（記者張軒哲攝）

    大甲孟春社區暨聯合服務中心昨日落成啟用。（記者張軒哲攝）

    2022/01/14 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲孟春社區暨聯合服務中心興建歷時四年，投入約三千一百餘萬元經費，昨日落成啟用，市長盧秀燕出席表示，活動中心場地大，有嶄新的電燈、音響等設備，一樓辦理長照日間照顧，長輩可前來上課、訓練、復健，二樓則為里辦公處、社區活動中心，可舉辦各種課程、活動，讓市民有舒適、完善的社區活動場域。她感謝立法院副院長蔡其昌爭取經費，稱讚他是好立委。

    盧秀燕感謝蔡其昌協助

    孟春社區暨聯合服務中心興建一波三折，市府一開始編列二千三百萬元預算，但尚未開工廠商就出問題，盧秀燕說，孟春里長黃湘榕向市府反映，一定要蓋成，讓里民有新設施使用，大甲區長顏金源調整計畫，費時四年興建終於啟用，感謝蔡其昌向中央爭取經費，以及市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌的支持。

    蔡其昌說，他是來幫民眾解決問題，大家多了遮風蔽雨活動空間，並結合日照，造福日南地區長輩，也期盼市府多加支持，解決更多事情。

    林佳龍辦公室指出，孟春社區暨聯合服務活動中心，在二○一八年前市長林佳龍任內，向衛福部申請前瞻計畫，第一期工程經費獲補助一五六四萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播