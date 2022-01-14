台北／社工、街友、八大行業 柯：接續打第3劑

2022/01/14 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市聯合醫院中興、仁愛院區爆發院內感染，台大公衛學者陳秀熙認為下波恐是八大行業爆發疫情，台北市長柯文哲主張現階段實聯制嚴格一點，但不要拉高防護層級；至於施打第三劑疫苗順序，柯文哲表示機場、防疫旅館、醫院優先打，接下來可能是社工、街友、八大行業。

柯文哲昨被問到八大行業是否會有新管制，他主張現階段實聯制嚴格一點，但偶爾一兩個突破沒關係，但不要蔓延太厲害，他不贊成現在拉高防護層級，因為很清楚omicron殺傷力不大。

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至於是否讓八大行業人員先打疫苗，柯文哲指出，一開始縮短第三劑時程變成三個月、開放預約時，他認為要排順序，機場、防疫旅館、醫院優先，再來就可能要造冊讓社工跟街友施打，別人會問一般人沒打，為什麼街友先打？因為街友無法控制，也許接下來是社工、街友、八大行業，將在下週處理。

另外，台北市景美醫院把高端疫苗當流感疫苗打，台北市衛生局表示，該民眾七月廿四日與十月廿日分別接種AZ疫苗，原本再過幾天就能打第三劑，結果去景美醫院要打流感疫苗時，醫護人員打成高端，接種完才發現打錯，導致流感疫苗也要再延七天，將依《醫療法》裁罰院方五萬元至廿五萬罰緩。

對此，柯文哲昨表示，誤打一定會有，但就是要想辦法避免，「如果真的跟你講實話會嚇到，美國做過研究，醫療處置錯誤比車禍死的人數還多，所以事實上醫院也是滿危險的地方，不要沒事去住院。」

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