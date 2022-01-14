打造竹崎新亮點 滿竹自行車道整建

嘉義縣竹崎鄉滿竹自行車道，因與阿里山林業鐵路平行，沿線還可見台灣欒樹、果園等農村美景，吸引不少鐵道迷、遊客到此拍照、遊覽。（記者王善嬿攝）

2022/01/14 05:30

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎鄉公所獲內政部營建署經費補助，投入四千零八十七萬元辦理「竹崎鄉鹿竹段阿里山鐵道漫遊人行道建置工程案」，在「滿竹自行車道」增建綠色廊道，融入當地元素美化景觀，並拓寬自行車道、人行道空間，沿線打造四個主題式休憩節點等，去年十二月二十四日開工，預計今年六月十一日完工，施工期間全線封閉。

與林鐵平行 吸引鐵道迷取景

滿竹自行車道位於竹崎鄉竹崎村及鹿滿村阿里山林業鐵路旁農路，總長二．五七公里，因自行車道與阿里山林業鐵路平行，每逢台灣欒樹開花之際，吸引鐵道迷、遊客拍攝台灣欒樹與林鐵同框美景，沿途還可飽覽果園、菸草田風光。

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竹崎鄉公所昨天邀竹崎、和平、鹿滿村鄉親在客家文化園區舉辦施工說明會。鄉長曾亮哲表示，滿竹自行車道因年久失修，陸續出現樹木浮根使鋪面破損、路基流失、缺乏照明設施等缺失，透過此次整建工程，將融合阿里山林鐵特色景觀進行環境活化及再造。

串連親水公園、竹崎車站等景點

整建工程包括加固自行車道路基，增加自行車道、人行道空間寬度，增設景觀矮籬、新設夜間照明，並美化欄杆；沿途種植黃花風鈴木、花旗木、緬槴花等，同時進行排水改善、生態護坡工程兼顧生態永續發展。

曾亮哲說，完工後，滿竹自行車道將串連竹崎親水公園、竹崎車站、竹崎真武廟、鹿滿菸草館等景點，帶動旅遊發展。

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