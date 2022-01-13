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    鳳山水庫 將增設原水管、緩衝池

    水公司斥資15.76億元增設鳳山水庫原水管。（記者陳文嬋攝）

    水公司斥資15.76億元增設鳳山水庫原水管。（記者陳文嬋攝）

    2022/01/13 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司南工處推動增設東港溪至鳳山水庫新園段原水管工程，總經費十五．七六億元，不僅擴大管線規模，並將增設一處二次加壓緩衝池，預計本月底前開工，整體工程二○二五年十二月完工，將可穩定產業、民生用水。

    斥資十五．七六億 本月底開工

    高雄每日所需用水約一五○萬噸，其中工業用水量約四十萬噸，鳳山水庫是南高雄工業用水主力，原水取自屏東東港溪，目前從東港溪取水站取水後，藉由一七五○毫米原水管，跨越高屏溪到鳳山淨水廠，全長約一萬多公尺。

    由於現有原水管線老舊，且破管風險高，南工處推動增設東港溪至鳳山水庫新園段原水管工程，全長約六．六五公里，埋設管徑二六○○毫米管線，將沿著台二十七線銜接台十七線、防汛道路施工，其中二五○公尺將採取潛盾工法，貫穿雙園大橋下方施工。

    南工處表示，新管線擴大為二六○○毫米，材質不同過去PSCP預力混凝土管，改採延性鑄鐵管，耐用性更佳；且鳳山水庫與路面高程達六十四公尺，為避免管線壓力大，將增設二次加壓緩衝池，蓄水量一萬六千立方公尺，降低破管風險。

    南工處表示，工程總經費十五．七六億元，將分五標施作，新園段已發包，預計本月底前開工、二○二四年完工，二次加壓緩衝池將於六月發包，預計二○二五年十二月完工。

    水公司指出，高市截至去年底漏水率是七．九八％，未來新管線建置完成後，將作為主力供水管線，舊管線將進行檢修，轉為備援供水使用，降低漏水風險。

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