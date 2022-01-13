北市大樓外牆剝落檢測 僅完成3.35%

2022/01/13 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕近日氣溫變化大，加上地震頻傳，磁磚易剝落，恐砸傷路人，據北市府統計，去年外牆磁磚剝落案件高達三四五件；台北市議員王鴻薇調閱資料發現，去年外牆檢測應申報數量是四五九六棟，但完成數僅一五四棟，完成率三．三五％，她痛批市府竟放任具潛在危險疑慮的建築物，恐要花數十年才能完成，枉顧市民行走安危，更是公共安全一大隱憂。

議員批枉顧安全 應訂改善計畫

台北市建管處回應，過去接獲通報大樓有磁磚掉落狀況，就要求私有建物持有人進行改善，但未要求申報，但從七月起將以分期分類推動私有建物外牆申報。建管處表示，經統計二○一五至二○二○年，每年約有七六一件大樓外牆剝落通報案件，去年通報外牆剝落建築物約有三四五件，經現勘具立即危險建築物、要求限期改善有一九○件、其中已修繕完成案件一四三件、未屆期改善中為四十七件，另施作防護網有六個月改善期。

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王鴻薇說明，北市府去年二月要求，樓高十一層樓以上的建物，若屋齡達十五年需每六年檢測申報，若屋齡達卅年以上則每三年須檢測申報，更要求應在今年十二月卅一日前全數完成，但光是前年就統計有四九三九棟達申報資格，但目前僅完成三．三五％。王鴻薇批評，市府所屬應申報廿六棟，結果才完成兩棟，按照這進度、效率，恐怕要花數十年才能完成，中間難保不會發生砸傷路人的憾事，應訂出具體改善計畫。

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