新北海砂屋市圖都更 改建多功能大樓

新北市樹林區東昇段公辦都更案，由市長侯友宜（右）與中華工程公司董事長朱蕙蘭（左）簽約。 （記者賴筱桐攝）

2022/01/12 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市立圖書館樹林東昇分館與活動中心的建築物老舊，經鑑定為海砂屋，市府與中華工程公司合作推動公辦都更，將納入周邊私有土地共同開發，昨天由市長侯友宜主持簽約儀式，將打造地下三層、地上十五層的多功能住宅大樓，預計二○二五年動工、二○二七年完工。

納周邊私地開發 將建地上十五層

侯友宜表示，區內的私有建築物、圖書館及活動中心的屋齡已超過七十年，公辦都更完成後將有現代化的智能圖書館、活動中心與公共托老中心，居民也有嶄新住宅，未來配合捷運新北樹林線建設，吸引商業活動進駐，加上樹林行政園區改建，活絡地區發展。

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可分回圖書館、活動中心及店鋪

市府財政局長李泰興指出，基地坐落在樹林區中山路二段，距離台鐵南樹林車站約七百公尺，鄰近興建中的捷運新北樹林線LG16站，交通便捷、區位良好，附近有育林國中、育林國小、東昇公園，總面積約四一二九平方公尺，市有地比例約三十四％，土地使用分區是住宅區。

獲贈公益設施 將做公共托老中心

李泰興說，公辦都更後將興建一棟地上十五層及地下三層的大樓，市府可分回圖書館、市民活動中心及店鋪，並獲贈三二○平方公尺公益設施，將作為公共托老中心。中華工程董事長朱蕙蘭說，另提供圖書館一百萬元的圖書基金，挹注學習資源。

市議員廖宜琨反映說，原本一樓的所有權人擁有店面，都更後變成活動中心或公益空間，地主抱怨權益受損，希望中華工程與住戶做好溝通協調；市議員洪佳君也說，老年人口增加，要規劃完善的無障礙環境，市府應利用公益空間或活動中心，加強關懷銀髮族並積極推動長照。

浮洲高鐵橋下營造休憩空間 啟用

另外，板橋區浮洲車站至環河西路段的高鐵以高架方式穿越，形成約一公里的狹長型橋下空間，過去長期閒置，板橋區公所辦理浮洲高鐵橋下綠美化計畫，營造人行步道、休憩空間與簡易廣場，昨天啟用；板橋區長范姜坤火指出，活用高鐵橋下的沿線空間，串連周邊住宅區、活動中心、車站、河岸等，未來再增加體健設施、幼兒遊具並邀請街頭藝人表演。

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