第3劑開打 雲嘉嘉40餘萬人可接種

疫情升溫，雲林各家診所前出現第三劑接種人潮。（記者黃淑莉攝）

2022/01/12 05:30

嘉縣14日起設大小型接種站 嘉市開放網路預約 雲林開設快打站

〔記者丁偉杰、蔡宗勳、黃淑莉／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗第三劑開打，嘉義縣符合第三劑接種對象有十四萬餘人，已接種累計約二萬人，縣衛生局規劃十四日起至十六日共三天在各鄉鎮市開設大小型接種站，滿足鄉親需求；嘉義市約七萬人符合接種第三劑，目前已接種約八千八百多人，二十二、二十三日設置大型接種站為六十五歲以上長者接種，昨天起開放網路預約，額滿為止；雲林縣符合接種第三劑對象約二十一萬人，縣內一○六家合約院所電話預約接種外，縣內好幾個衛生所昨天起開設快打站，提供民眾「免預約、隨到隨打」接種服務。

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嘉縣市百家院所 提供施打

近日爆發桃園機場群聚事件，國人聞疫色變，接種第三劑意願大增。嘉縣衛生局長趙紋華說，十日起在十八鄉鎮市衛生所、四十二間合約醫療機構提供接種疫苗服務，民眾可透過「嘉縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型；為鼓勵民眾接種，十八歲以上未接種第一、二劑疫苗民眾，將贈送兩百元禮券或等值禮品。

嘉義市衛生局表示，除了轄內五十八家合約院所提供第三劑疫苗預約或隨到隨打服務外，東、西區衛生所也將開設假日接種場次，十五日西區衛生所打莫德納，十六日東區衛生所打莫德納。現場上午八點及下午一點發號碼牌，每日上下午各一百名。

嘉市65歲長者 安排大型接種站

六十五歲以上長者大型接種站場次，北興國中站二十二日打BNT、二十三日打莫德納，預約網址：（https://flw.stm.org.tw/regtest/VaccReg/Index?ckcode=PEO9999）；港坪體育館站二十二日打莫德納、二十三日打BNT，預約網址：（http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_gp.php）。若民眾第三劑想接種AZ或高端，可至五十八家合約院所施打。

雲林診所湧現第三劑疫苗接種人潮

雲林多家診所湧現第三劑疫苗接種人潮，門口大排長龍，雲林縣衛生局長曾春美表示，因各家院所每天施打疫苗廠牌不同，民眾出發前可先電話詢問，或上衛生局官網「疫苗地圖」查詢。

此外，斗六家樂福配合縣府疫苗接種服務，十三日起連續四天在賣場設接種站，十三日及十五日打莫德納、十四日及十六日打BNT，十四日接種時間下午六點至八點，其他三天都是下午五點至八點。

衛福部嘉義醫院為民眾施打第三劑莫德納疫苗。（記者丁偉杰攝）

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