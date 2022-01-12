苑裡自來水普及率 年底可望到7成5

苗栗縣苑裡鎮拚自來水普及率，今年底可望達到七成五。圖為自來水接管說明會情況。（記者蔡政珉攝）

2022/01/12 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮鄰近鯉魚潭水庫，但自來水普及率低，二○一二年時僅有五成，是苗栗縣海線四鄉鎮最低，經過地方長期反映爭取，立委陳超明昨天前往會勘目前新設自來水施工進度，自來水公司第三區管理處表示，目前已經達到七成三九，且自二○一八年的六成大幅增加，今年底更有望達到七成五普及率。

2012年僅5成 公所支應管線路修費

苑裡鎮劉秋東鎮長表示，地方長期反映不少區域無自來水可用，而苑裡鎮為苗栗縣南邊最大行政區域，鎮公所主動支應管線路修費，期盼加速苑裡鎮自來水管線鋪設。

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陳超明則指出，據統計全國自來水普及率約九成四，苗栗縣普及率僅八成五，苑裡鎮更低於苗栗縣平均，因而他常接到鄉親陳情，指自來水不普及，造成鄉親生活的不便。

目前已超過7成 供水戶逾1.1萬

目前苑裡鎮自來水普及率已達七成三九，供水戶數提升至一萬一千兩百一十五戶，與二○一二年相較，已經增加四千一百一十七戶，延管總長達一百三十點六四公里，總經費約四億九千八百多萬元。

水公司第三區管理處也表示，近年來苑裡鎮每年鋪設自來水延管公里數，約十三公里，相當於苑裡火車站至台中市大甲火車站的距離；而苑裡鎮每年自來水普及率提升約百分之二點三，較全國提升不到百分之一高出不少，未來會繼續努力。

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