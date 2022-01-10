打BNT 仁德家樂福設站、永康衛所開夜診

台南市長黃偉哲（前右二）昨天參加觀光工廠嘉年華活動，呼籲市民努力防疫。（記者王涵平攝）

2022/01/10 05:30

仁德家樂福本週3天隨到隨打 黃偉哲︰台南若有確診者 防疫加嚴

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，民眾接種疫苗需求增加，台南市衛生局今天及十三、十四日於仁德家樂福賣場設BNT疫苗接種站，隨到隨打；另外，永康衛生所今起一連三個週一也加開夜診服務，提供BNT疫苗施打。

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黃呼籲市民努力做好防疫措施

市長黃偉哲昨參加觀光工廠嘉年華活動，呼籲努力防疫，不要讓疫情擴大，如果有新的案例發生，或是台南出現確診者，就會考慮恢復餐廳的隔板，夜市、戶外隔板都要架起來，若疫情更嚴重，不排除再進一步緊縮。如果台南發生疫情，一定會增加防疫強度，若沒發生，就會以中央疫情指揮中心的標準來做防疫措施。

黃偉哲表示，相對於歐美，台灣防疫工作做得好，如果把口罩戴好、社交距離做好，台灣有更大的機會能安然度過難關。二○二○及二○二一年疫情艱困時，民眾都親身經歷，防堵疫情擴大，最重要就是做好防疫措施。

永康衛所連3個週一開疫苗夜診

衛生局疾管科長林曉玫表示，一月十日及十三、十四日三天下午二點半到四點，在仁德家樂福開設BNT疫苗接種站，提供隨到隨打服務，另外，今起一連三週的週一，下午五點半到晚上八點於永康衛生所提供BNT疫苗施打的夜診服務。

衛生局統計，昨天假日在台南文化中心開設的BNT疫苗者接種站，共有七○五人施打，其中一七七人接種一、二劑，五二八人接種追加劑；麻豆衛生所昨天也提供接種服務，共三六六人接種BNT疫苗，包含五十一人接種第一劑，八十五人第二劑，二二六人接種追加劑，四人接種基礎加強劑。

累計南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至今年一月八日止，總接種劑次為二七二萬餘劑，第一劑涵蓋率七十七．五％、第二劑涵蓋率六十七．六％、加強劑及追加劑涵蓋率一％、劑次涵蓋率一四六．一％。

衛生局表示，有疫苗接種需求的市民，現在無須透過公費疫苗預約平台或等候簡訊通知，可至台南市衛生局官網查詢南市提供疫苗接種服務的院所或運用疫苗地圖查詢，並透過醫院網路掛號系統或診所電話預約接種。

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