智農整合平台成立 嘉縣編1800萬助農

嘉義縣長翁章梁（中）參觀各項智慧農業設備。（記者林宜樟攝）

2021/11/10 05:30

推動智慧農業 補助農民、農團一半設備經費 每案上限百萬

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府為推動發展智慧農業技術，縮短農友摸索時間，昨宣布成立「智慧農業跨域整合平台」，成員包含農民、政府、學界及技術業人員。縣長翁章梁並宣布，為減輕農民初期建置智慧農業設備的負擔，縣府已編列一千八百萬元經費，補助農民、農團裝設智慧農業設備一半的經費，每案上限一百萬元，預計明年可開始申請。

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翁章梁宣布 明年可開始申請

縣府昨在食安大樓舉辦平台成立及交流會，翁章梁、農委會科技處長王仕賢及平台成員到場參與，現場展示各種智慧農業設備如肌力裝、環境監控系統、旱田感測器、無人機及智慧傳感器等。翁章梁說明，為縮短農友獨自在技術應用上摸索的時間，智慧農業跨域整合平台將做為農民和業界媒合管道。

智慧農業跨域整合平台成員有農民、政府部門、學研單位及技術業等四十四名成員，透過財團法人台北市瑠公農業產銷基金會協助，發行月刊整理智慧農業資訊供參考。

穿肌力裝採收 務農省力有效率

種植玉女小番茄、洋香瓜的大原山農場負責人周慶原說，農園已裝設儀器監測陽光、空氣及水，並可遠端控制抽風、灑水設備，加入平台可分享、獲得各種數據，協助生產到銷售的決策。

王仕賢說，智慧農業設備如肌力裝工作服，農民穿著修剪採收時，可省下四到五成的肌力消耗，提高效率，減低風險，謝謝嘉義縣走出第一步，推動智慧農業發展。

翁章梁表示，智慧科技農業是未來的趨勢，縣府整合雙向跨域平台，幫助農民了解智慧農業，農民也可回饋學界研究及業者；此平台協助生產端導入智慧農業，實際應用，對農業科技產業發展有幫助，馬稠後產業園區與未來嘉義科學園區均歡迎相關業者進駐。

「智慧農業跨域整合平台」成立及交流會現場展示的「肌力裝」，可應用在農業修剪採收時，減輕農民負擔。（記者林宜樟攝）

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