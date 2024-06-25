繪畫慰藉失親之痛 丹鳳高中雙胞胎姊妹拔頭籌獲新北市長獎

丹鳳高中國中部學生潘玟潔（左）、潘玟靜（右）合影。（記者陳奕劭攝）

2024/06/25 17:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市教育局今日（25日）舉行112學年度市長獎頒獎典禮，第2天除頒發高中職組（含板橋、土城區國小）市長獎得主外，也表揚國中技藝競賽前6名得獎學生。其中丹鳳高中國中部學生潘玟潔、潘玟靜童年喪親，透過繪畫獲得心理慰藉，獲得新北市技藝競賽陶藝主題、基礎描繪主題第一名，雙雙獲得新北市展能市長獎肯定。

新北市長侯友宜表示，為了鼓勵孩子們，今年讓技藝才能全國表現優秀的同學也拿到市長獎，新北市鼓勵適性教育，無論在學業、才藝、技能可以多方面看待孩子，讓孩子找出一片天。另外，國中技藝競賽前3名學生凡就讀新北學校，亦頒發每人1萬元獎學金。

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雙胞胎姊妹潘玟潔、潘玟靜出身單親家庭，童年經歷失親之痛，由母親扶養長大，藉由繪畫重拾興趣，不只獲得心理的慰藉，更感受與父親的連結。姊姊潘玟潔參加「新北市技藝競賽」基礎描繪主題第一名、妹妹潘玟靜獲得「新北市技藝競賽」陶藝主題第一名，姊妹希望未來用藝術療癒更多人的心。

潘玟潔分享，繪畫比賽主題是將幾張圖片擺在一起，完成一幅畫，她的作品有貓咪，還有一隻魚在旁邊，後面有燈飾，得到市長獎讓她很開心。

潘玟靜說，她對陶藝、繪畫很有興趣，希望未來就讀美術與設計相關科系，長大希望從事美術工作。她分享，陶藝比賽奪得第一名的秘訣是不斷練習，老師在學校提醒她，修飾的細節不是小事，必須著重細節。

丹鳳高中國中部學生潘玟潔、潘玟靜與老師郭敏惠合影。（記者陳奕劭攝）

丹鳳高中國中部學生潘玟潔。（記者陳奕劭攝）

丹鳳高中國中部學生潘玟靜。（記者陳奕劭攝）

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