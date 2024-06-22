龜派氣功、一字馬！學子市長獎合影 搞怪姿勢考驗黃偉哲

學子打出「龜派氣功」，架式十足，黃偉哲全力配合。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/22 23:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又是國中、小的畢業季，台南市政府教育局今天舉辦市長獎第1場次的頒獎典禮，有趣的「市長陪你拍」再度登場，得獎者與市長黃偉哲個別合照時，猶如上演搞怪姿勢大考驗，五花八門的創意，笑果十足。

今天的典禮在玉井國小舉行，頒發給玉井、左鎮、善化、下營等11區的國中、小與補校，共計53校、350人獲獎；黃偉哲肯定學子們在各領域優秀的表現，也期勉大家保持勇敢與創新的心，迎接未來挑戰。

請繼續往下閱讀...

台南市長獎的項目包含優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎與勵志獎，致詞時，黃偉哲也特別恭喜每位得獎者。

黃偉哲說，自從頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動後，每年都會有得獎者發揮創意，擺出五花八門的合照姿勢，讓他感受到學子的活力。

教育局長鄭新輝說，自110學年度起的「市長陪你拍」活動，由於市長的全力配合，讓畢業生們很期待與市長合照的時刻，今年更進一步運用數位科技，無論有沒有獲得市長獎，都可以下載創意濾鏡與市長合影，希望藉此祝福每位畢業生鵬程萬里、一帆風順。

台南400「市長陪你拍」創意濾鏡，自6月15日起所有畢業生都可以使用，可至以下連結下載：

教育花路米臉書

黃偉哲臉書

黃偉哲IG

台南市國中、小市長獎頒獎典禮，「市長陪你拍」再度登場，學子表演「一字馬」，市長黃偉哲全力配合。（記者吳俊鋒攝）

學子和黃偉哲合比愛心。（記者吳俊鋒攝）

學子搞怪姿勢，黃偉哲全力配合。（記者吳俊鋒攝）

學子和黃偉哲做勢奔跑。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法