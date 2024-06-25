聽損兒「泳」逐夢 新北明志國中羅靖雯獲市長獎

新北市長侯友宜（左）頒發市長獎給明志國中學生羅靖雯。（記者陳奕劭攝）

2024/06/25 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市教育局昨天舉行一一二學年度市長獎頒獎典禮，共有四八七三位學生獲獎，其中明志國中學生羅靖雯因重度聽力損傷，她克服身體障礙奮發向上，拿下全國聽障學生游泳錦標賽第一名；雙溪高中學生林意婷拍攝紀錄片，曾獲得「新北市學生影像新星獎」肯定，已錄取國立台灣藝術大學電影學系。

今年四八七三位學生 獲市長獎

羅靖雯升上國中前因不明原因導致重度聽損，植入人工電子耳後才重獲「新聲」，克服艱難的復健難關後，她努力用功讀書，課業成績優異，寫作、朗讀與繪畫也有傑出表現，參加全國聽障學生游泳錦標賽，奪得各式（仰式、自由式、蛙式）組別第一名，允文允武，今年獲得總統教育獎肯定。

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羅靖雯表示，國中三年的努力終於得到回報，未來想就近在新北市的高中就讀，大學希望選擇美術或適應體育相關科系，幫助更多行動不便的人。

林意婷自小父母離異、家庭經濟弱勢，照顧她的阿公已病逝，她仍力爭上游，高一參加影像紀錄片課程，以阿公為主角拍攝《林家小院》，獲得「新北市學生影像新星獎」新北精神獎，今年再推出新作品《風在吹起時》參賽。

林意婷拍紀錄片獲獎 錄取電影學系

林意婷表示，受限家庭經濟因素，高中時沒想過讀大學，但老師鼓勵她「還有紀錄片可以走」，最終透過比賽申請到國立大學，感謝老師與家人一路以來的支持，今後一定要努力拿獎，爭取再度與市長侯友宜合影的機會。

李芷均征戰國際機器人賽 獲新秀獎

石碇高中學生李芷均參與智慧鐵人創意競賽、學科能力競賽等，代表學校參與國際FRC機器人大賽，團隊代表台灣進軍休士頓決賽，並獲得全明星新秀獎，表現卓越，她已錄取國立宜蘭大學生物電機系。李芷均說，感謝父母、老師、同學及兩年前的自己，願意跨出舒適圈，培養自身能力，未來將繼續精進學習。

雙溪高中學生林意婷曾拍紀錄片獲獎，已錄取台藝大電影學系。（記者陳奕劭攝）

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