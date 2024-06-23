黃偉哲「市長陪你拍」全力奉陪 男男公主抱、劈腿拉筋樣樣來

今年畢業生大玩「市長陪你拍」，男男公主抱獲得如雷掌聲。（台南市政府提供）

2024/06/23 12:15

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市112學年度市長獎頒獎典禮第2場今日在新民國小舉行，109校687名畢業生有備而來，出奇招大玩「市長陪你拍」，市長黃偉哲卯起來全力奉陪，「男男公主抱」、「劈腿拉筋」樣樣來。

黃偉哲表示，很榮幸與大家一起拍照，同學們花樣很多元，例如男生的公主抱、女生的劈腿拉筋姿勢等，他打趣地說同學們實在很厲害，他拍完可說是腰酸背痛，但心裡還是很開心，祝福大家畢業快樂、鵬程萬里。

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值得一提的是，今年更進一步運用數位科技，推出「市長陪你拍2.0－台南版人生四格」，所有畢業生都可以透過IG濾鏡與市長同框，和市長一起創意合照，目前這款濾鏡已有超過萬人次瀏覽，6000人次以上參與，反應相當踴躍。

教育局長鄭新輝指出，市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎及勵志獎，自110學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，受到好評。

教育局表示，「市長陪你拍」創意濾鏡， 自6月15日起所有畢業生都可以使用，相關連結可至以下連結下載：

教育花路米臉書

市長黃偉哲臉書

市長黃偉哲IG

女同學台上劈腿拉筋和市長合影。（台南市政府提供）

市長黃偉哲與畢業生大玩跆拳道梗，姿體動作和表情都很到位。（台南市政府提供）

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