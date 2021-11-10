東華藝術學院啟用 東台灣最棒音樂廳

國立東華大學藝術學院大樓二○一九年重新開工，但工程歷經三家營造商倒閉、解約、官司纏訟，歷經十二年辛苦，昨天總算落成啟用。（東華大學提供）

2021/11/10 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○一○年動工的國立東華大學藝術學院大樓，十二年來倒了三家營造商，昨天總算落成啟用，校長趙涵㨗形容是「從爛尾樓變身天鵝」，工程並獲得第廿屆國家建築金質獎建築工程類優等，並擁有東台灣設備最新穎的專業音樂廳，明年還將邀請小提琴家林昭亮演出！

音響效果與國家音樂廳同級

東華大學校長趙涵㨗說，從二○一○年第一次發包後，經過三家營造商倒閉、一家設計監造商、專案管理廠商解約，二○一九年被監察院糾正，還跟監造商、建築師上法院打官司，幸好官司都打贏了，才與第四家廠商簽約，在二○一九年三月重新開工、去年十一月六日竣工，計畫經費六點三億元。

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他說，藝術學院是綜合大學的靈魂，以前碰到藝術學院師生，只能一直抱歉、抱歉」，新落成的藝術學院大樓現在是「後發先至」，擁有全校最新穎、學生單位空間最大的教學設施，希望培養更多的年輕藝術家在世界舞台發光。

新落成的藝術學院大樓最大特色，除挑高九米的展覽廳，也擁有東台灣設施最棒的專業音樂廳，共四二九個觀眾席。音樂系系主任沈克恕說，吸音設計、音響效果都與國家音樂廳同級，與東吳大學「松怡廳」是同一位設計師，並添購定價八百萬元的史坦威（STEINWAY & SONS）旗艦級鋼琴，設置廿四小時恆溫恆溼琴房保護。

明年邀小提琴家林昭亮演出

他說，音樂廳預計下月三日舉辦首場音樂會，明年還有國際知名小提琴家林昭亮到東華演出，未來也將與地方共享成果，加強與縣府等單位合辦音樂藝術活動。

藝術學院院長徐秀菊說，啟用典禮代表藝術學院迎向「煥然藝新」的未來，新大樓落成同時也展出首檔「薪藝：藝術學院教授聯展」，呈現新的氣象和活力。

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