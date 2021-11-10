素馨茶被中國註冊 宜縣府：兩岸商標互不隸屬

縣議員謝燦輝昨質詢時，爆出冬山素馨茶品牌商標被中國註冊。（宜蘭縣政府提供）

2021/11/10 05:30

農業處：20年前就已註冊比中國農戶早

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉民進黨籍縣議員謝燦輝昨在議會質詢，爆出冬山鄉知名茶品牌素馨茶商標，在中國遭人註冊，鄉公所與農會出國宣傳改用冬山茶，痛批縣府輔導不力；縣府農業處回應，中國農戶確實有註冊素馨茶商標，但冬山素馨茶早在二十年前就已註冊，兩岸商標互不隸屬，不會有影響。

公所出國宣傳改用冬山茶

宜蘭縣茶葉栽種面積一百六十三公頃，冬山鄉占了七十八公頃，是全縣最大的茶產地，主要栽種品種有金萱、翠玉及烏龍茶，素馨茶名稱是昔日總統府秘書長蔣彥士，取冬山茶香、醇、甘潤及素雅馨香特質，在一九八四年所命名。

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謝燦輝說，素馨茶歷經多年行銷後逐漸打出知名度，現在卻被中國註冊商標，鄉公所出國行銷改用冬山茶，難道不會捶心肝嗎？他質疑，農業處輔導茶葉品牌，對商標這一區塊不關心，原有品牌名稱不用，現在要重新建立，各界無法接受。

冬山鄉公所說，鄉長林峻輔上任後，有去日本推廣素馨茶，考量中國也有註冊相同名稱，擔心在國際市場推廣過程產生混淆帶來困擾，所以改為冬山茶作行銷。

縣府允建立多元銷售管道

農業處說，冬山鄉農會早就申請素馨茶註冊商標，二十年來成為知名品牌，市場銷路很好，並結合冬山鄉休閒農業區產業推動地產地銷，廣受消費者歡迎。

農業處向冬山鄉農會查詢，中國福建省安溪農戶約三年前向當地主管機關註冊素馨茶品牌，由於兩岸商標互不隸屬，不影響冬山鄉素馨茶及素馨紅茶銷售與行銷，素馨茶每年辦理分級評鑑，縣府也會持續推廣，建立更多元化的銷售管道。

縣議員謝燦輝昨質詢時，爆出冬山素馨茶品牌商標，被中國註冊。（記者林敬倫攝）

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