基隆古蹟「磚束基礎」 孩童當「梅花樁」踩跳

誠品書店限定店十一月六日進駐基隆沙灣歷史文化園區。（記者俞肇福攝）

2021/11/09 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕誠品書店限定店十一月六日進駐基隆沙灣歷史文化園區，吸引許多民眾前往參觀，不料卻有小朋友把市定古蹟「磚束基礎」當成「梅花樁」在上面跳躍。基隆市文化局昨天用三角錐和橫桿圍阻並張貼告示，提醒民眾禁止站立、踩踏。文化局指出，若未遵守規定惡意闖入破壞，將依違反文化資產保存法，處五十萬元以上、二千萬元以下罰金。

文化局以橫桿圍阻 禁站立踩踏

孩童站在古蹟磚束基礎上方跳躍移動的畫面被上傳臉書，貼文者指出，磚構物是古蹟應該愛護，不能站上去玩耍；有人留言質疑磚束基礎老舊底部不穩固，小朋友萬一不小心摔下來頭撞到磚塊誰要負責？是否得申請國賠？

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毀損古蹟 至少罰50萬元

基隆市文化局長陳靜萍表示，根據文化資產保存法第一○三條規定，遷移、拆除、毀損古蹟或暫定古蹟、考古遺址、國寶、古物等，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以上、二千萬元以下罰金。若是破壞古蹟、歷史建築，可能構成刑法毀損他人建築物罪，同樣處六個月以上、五年以下有期徒刑。

文化局強調，市府已在校官眷舍磚束基礎周圍架設三角錐和橫桿，並張貼「文資設施禁止站立、踩踏」告示，保護磚束基礎不再遭受破壞，呼籲民眾共同維護文化資產價值。民眾對於古蹟及歷史空間認知、尊重不足，文化局未來將與教育處合作，加強導覽及教育，但若再有擅自進入且破壞古蹟的行為，將依法究辦。

基隆市定古蹟磚束基礎被小朋友踩跳，文化局將周圍用三角錐和橫桿圍阻。（基隆市政府提供）

基隆沙灣歷史文化園區開放，吸引許多民眾前往，有小朋友把市定古蹟「磚束基礎」，當成「梅花樁」在上面跳躍。（民眾提供）

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