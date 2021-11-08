桃園花彩節 平鎮展區2天攬客近13萬人次

桃園花彩節平鎮展區入口意象的牧草堆。（記者李容萍攝）

2021/11/08 05:30

展區位於建安宮周邊 打造17公頃花海 展期至十四日

〔記者李容萍／桃園報導〕今年桃園花彩節由平鎮展區率先登場、展期至十四日，展區以「Hello！平鎮野球趣」為主題，前天與昨天的假日豔陽高照，展區人潮絡繹不絕，停車區爆滿，周圍道路更是車多壅塞，平鎮警分局員警、義交在路口疏導交通忙得不可開交；市府農業局統計，首日參觀四萬一七二五人次，昨天更達八萬七六六九人次，兩天共攬客十二萬九千餘次，大人、小孩穿梭花田親近農村生活，享受花海好心情。

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平鎮區長陳慶仁表示，桃園花彩節以大規模花海圖騰為亮點，平鎮展區以在地信仰中心建安宮為地標，周邊大多屬於客家村落，保留一些特色老屋，透過桃園花彩節活化休耕農地，結合向日葵、波斯菊、百日草等花卉，為傳統農村注入新生命。

4大圖騰花區 人潮拍照打卡

市府副秘書長邱俊銘說，平鎮展區有十七公頃大面積花海，展區花田小徑達三公里，規劃「強棒出擊、普羅旺斯、向日葵迷宮、平鎮富良野」四大圖騰花區及「勝利時刻」、「盪出好心情」等裝置藝術，展區融入農村文物風情，有稻穗掛飾、割稻體驗、葫蘆竹掃把、竹製水槍及田間生物多樣性親子觀察體驗等活動，另有農村小旅行玉米田、特色古厝、建安宮巡禮，假日還提供特色「鐵牛車」接駁服務，帶領民眾深度認識在地文化。

上傳美照 有機會獲獎金

農業局長郭承泉指出，賞遊花田拍美照還有機會拿獎，農業局首次舉辦「IG（Instagram）攝影比賽」，廿八日前上傳花田美照至「桃園花彩節」FB粉絲頁按讚，並列下主題標籤「#2021桃園花彩節好好拍」，就有機會獲得最高八千元獎金。

另外，活動期間至臉書按讚分享及標記兩名好友並貼上與花海或裝置藝術合照，上傳至「#一起趣花彩節」貼文分享，也有機會得到造型花抱枕。

搭大眾運具前往 免塞車

平鎮警方假日於展區周邊廟前路及龍祥路實施交通管制，主辦單位也於平東路一段廿六巷口對面空地設置小客車停車場及大型巴士專用停車區；考量展期假日人潮、車潮眾多，建議民眾可轉搭大眾運輸工具前往，包含桃園客運「115A」、新竹客運「5674」等都能到達會場。

桃園花彩節首個週休假日天氣晴朗，十七公頃花海讓人心曠神怡。（記者李容萍攝）

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