59萬劑AZ月底到期 183萬人滿8週可打第2劑

圖為北市聯醫院松德院區日前在市府中庭開設疫苗施打站，為民眾施打AZ疫苗。（資料照，記者劉信德攝）

2021/11/08 05:30

〔記者林惠琴、蔡淑媛／台北報導〕前天一批約五十九‧四萬劑AZ疫苗到貨，因效期僅到本月底，外界質疑搶購即期品的合理性。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨解釋，九月十八日前接種AZ疫苗第一劑屆滿八週的民眾，尚有約一八三萬人未打第二劑，目前AZ疫苗未用數量約一百多萬劑，再加上剛到貨的AZ，可足夠提供這群民眾使用。

莊人祥說明，待完成檢驗封緘作業後，預計十一月十五日配送到各縣市醫療院所。由於AZ疫苗已開放可直接向醫療院所預約接種，加上會調配優先施打此批疫苗，有信心一定可以在效期內使用完畢。他強調，目前國際疫苗供貨仍不穩，交貨時程難以確定，後續會持續掌握每天接種情形、及時調度，避免發生屆效未用完的情形。

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醫師公會副秘書長林恆立則建議，AZ、莫德納疫苗第二劑與第一劑間隔再縮短為六到八週，應可提高施打意願。醫師施勝桓提醒說，農曆春節有大批國人返鄉，國內民眾應趕緊把第一、二劑打好、打滿。

本土連2天歸零 移入增4例

國內本土武漢肺炎連續兩天歸零，也無新增染疫死亡，但新增四境外移入，為兩男兩女，介於十多歲至三十多歲，分別於今年十月二十四日至十一月五日自聖克里斯多福及尼維斯、蒙古、越南、馬來西亞入境。其中，三例為完整接種疫苗的突破性感染，包含一例接種兩劑AZ疫苗、一例接種兩劑衛星-V（Sputnik V）疫苗、一例接種兩劑科興疫苗。

指揮中心統計，國內武肺病例累計一六四四二例，其中八四七例死亡，包含八三五例本土、十二例境外移入。

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